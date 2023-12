Chủ động, sáng tạo trong chăm lo

Sáng 26-12, LĐLĐ TP HCM đã tổng kết hoạt động năm 2023. Với sự đổi mới, sáng tạo không ngừng, các chương trình, hoạt động của Công đoàn thành phố đã đạt những kết quả nổi bật, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, được cấp ủy Đảng, chính quyền, doanh nghiệp (DN) ủng hộ và đánh giá cao.



Vì việc làm, đời sống đoàn viên - lao động

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết đến nay, một số ngành vẫn gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, việc làm của người lao động (NLĐ), đặc biệt là các DN gia công, xuất khẩu da giày, may mặc. Do vậy, xuyên suốt quá trình hoạt động, các cấp Công đoàn thành phố luôn theo dõi sát sao tình hình quan hệ lao động, nắm rõ các vấn đề phát sinh để kịp thời tham gia giải quyết, hỗ trợ pháp lý cho NLĐ trong trường hợp bị ảnh hưởng quyền lợi cũng như triển khai sớm các chương trình chăm lo, nhất là các gói hỗ trợ của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên - lao động bị mất việc, giảm giờ làm.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng quà cho công nhân khó khăn

Nhờ sự năng động, có 7.903 trường hợp được chăm lo theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ ngày 16-1-2023 và Quyết định 7785/QĐ-TLĐ ngày 25-8-2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam với kinh phí trên 11,3 tỉ đồng, giúp NLĐ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Song song đó là nhiều đợt hoạt động cao điểm được triển khai đồng bộ ở cả 3 cấp Công đoàn thành phố, cấp trên và cơ sở như Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân (CN) đã giúp hoạt động Công đoàn lan tỏa và đạt hiệu quả cao. Chỉ tính riêng đợt chăm lo Tết năm 2023, đã có 753.000 đoàn viên - lao động được các cấp Công đoàn phối hợp với DN tặng quà, phiếu mua hàng, tham gia họp mặt, tặng vé xe, vé tham quan các điểm vui chơi… với kinh phí 350 tỉ đồng. Hay trong dịp Tháng CN, 298.000 lượt CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn đã được tổ chức Công đoàn giúp đỡ. Chương trình "Phúc lợi đoàn viên" cũng được LĐLĐ thành phố và các Công đoàn cấp trên thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, hiệu quả hơn thông qua việc liên kết chặt chẽ với các đơn vị, DN để cung cấp những sản phẩm, dịch vụ giá ưu đãi cho CNVC-LĐ. Đặc biệt, việc thành lập hơn 30 điểm phúc lợi trên địa bàn thành phố đã giúp hơn 270.000 lượt đoàn viên tiếp cận, hưởng lợi từ chương trình, chi phí hỗ trợ ước tính hơn 60 tỉ đồng.

Chương trình "1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp Công đoàn TP HCM xác định là hoạt động thi đua quan trọng nhất trong năm. Chương trình đã có 166.709 sáng kiến đăng ký, trong đó có 140.279 sáng kiến hợp lệ.

Đổi mới để bắt kịp xu thế

Trong mọi hoàn cảnh, hoạt động Công đoàn tại TP HCM luôn sôi động nhờ tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp. Không chỉ bám sát nội dung hoạt động của LĐLĐ thành phố, các Công đoàn cấp trên và cơ sở đều có những hoạt động riêng, sáng tạo, phù hợp với tình hình đơn vị, địa phương.

Ông Lâm Ngọc Mẫn, Phó Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM, cho biết thói quen tiếp cận thông tin của NLĐ đã thay đổi do sự bùng nổ thông tin trên các trang mạng xã hội. Nắm bắt điều này, Công đoàn KCX-KCN TP HCM đã thay đổi cách tiếp cận, tìm hiểu cũng như cách tuyên truyền, thông tin đến NLĐ thông qua ứng dụng rộng công nghệ số, đặc biệt là mạng xã hội như Facebook, Zalo, các hội nhóm online... Ông Mẫn cho rằng: "Trong giai đoạn có nhiều DN khó khăn như hiện nay, việc kịp thời nắm bắt thông tin rất quan trọng, giúp việc giải quyết vấn đề liên quan tranh chấp lao động theo hướng ôn hòa hơn cũng như giảm thiểu số lượng cuộc ngừng việc so với trước". Bên cạnh đó, Công đoàn các KCX-KCN cũng mạnh dạn thay đổi phương thức hoạt động, hướng trọng tâm về cơ sở, giúp các chương trình chăm lo, đồng hành đến được với nhiều NLĐ hơn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần tích cực trong việc vun đắp tình cảm, niềm tin trong lòng đoàn viên - lao động đối với tổ chức Công đoàn. Tiêu biểu như chuỗi hoạt động "Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình - Tết đoàn viên" đã ghé thăm nhiều KCX-KCX và chăm lo cho 25.392 đoàn viên khó khăn.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết 2024 là năm đầu tiên triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn TP HCM vào thực tiễn phong trào CNVC-LĐ thành phố. Do đó, các cấp Công đoàn phải chủ động xây dựng các kế hoạch để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. LĐLĐ TP HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu để áp dụng một số cơ chế mới trong hệ thống Công đoàn thành phố nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. "Điều kiện hoạt động thay đổi đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới và nâng chất hoạt động, nhất là trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ. Định hướng hoạt động của Công đoàn thành phố là hướng trọng tâm về cơ sở, do đó, năm tới, các Công đoàn cấp trên phải tăng cường đội ngũ để đi cơ sở, nắm bắt tình hình hoạt động của cơ sở, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn họ hoạt động" - bà Thúy nhấn mạnh.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến gần, các cấp Công đoàn thành phố cần huy động mọi nguồn lực, dồn sức lo Tết chu đáo cho CN, nhất là các trường hợp bị mất việc, giảm giờ làm, bảo đảm mọi đoàn viên - lao động đều có Tết" - bà Trần Thị Diệu Thúy lưu ý.