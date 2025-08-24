Chủ động trước những vấn đề lớn

Ngày 23-8, tại phường Bà Rịa, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tuyên giáo và dân vận 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm, trao tặng khen thưởng cấp nhà nước.

Tháo gỡ khó khăn cho cơ sở

Tham dự hội nghị có ông Phan Nguyễn Như Khuê - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; các phó trưởng ban cùng đại diện 168 xã, phường, đặc khu Côn Đảo.

Báo cáo tại hội nghị, bà Trương Thanh Nga - Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy - cho biết những tháng đầu năm 2025, TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước hợp nhất đã cùng cả nước quyết liệt triển khai chủ trương lớn về tinh gọn tổ chức bộ máy chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính.

Sau hợp nhất, các Ban Tuyên giáo và Dân vận nhanh chóng triển khai chương trình, kế hoạch công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Song song đó, tham mưu chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đẩy mạnh đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác quan điểm sai trái.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi, tạo luồng thông tin tích cực, củng cố niềm tin của nhân dân; nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, phong trào dân vận khéo, an sinh xã hội được tổ chức chu đáo.

Trong 5 tháng cuối năm 2025, ngành Tuyên giáo và Dân vận TP HCM xác định 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung cao độ công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, báo chí, xuất bản; việc nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội đối với đại hội Đảng các cấp; tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tăng cường dự báo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác nắm bắt tình hình nhân dân, tư tưởng cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội, nhất là trước những vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp để chủ động định hướng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội.

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Nhiều kiến nghị từ thực tiễn

Tại hội nghị, có 11 ý kiến đóng góp, trong đó tập trung vào những hạn chế, khó khăn, vướng mắc của cơ sở, qua đó đề xuất, kiến nghị, hiến kế giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo và xây dựng Đảng ở cơ sở.

Ông Đỗ Hoài Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy đặc khu Côn Đảo - nhận xét trong bối cảnh bùng nổ công nghệ số, việc tận dụng tối đa internet và mạng xã hội là giải pháp cần thiết để truyền tải chủ trương, chính sách đến người dân một cách nhanh chóng, hấp dẫn. Ông Đỗ Hoài Nam cho rằng các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, xử lý tình huống, sử dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ cơ sở nên được tổ chức thường xuyên.

Từ thực tiễn cơ sở, ông Nguyễn Văn Phú - Phó trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Tam Long - đề xuất có hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, đồng thời thành lập Ban Quy chế dân chủ cơ sở nhằm phát huy tính công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Bình Khánh - kiến nghị chú trọng tạo nguồn cán bộ kế cận, giữ nguyên biên chế để ổn định tổ chức, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các mô hình xanh, phù hợp định hướng phát triển bền vững.

Ở góc nhìn kinh nghiệm, bà Nguyễn Trung Châu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, cho rằng công tác xây dựng Đảng cần sự đổi mới phương thức chỉ đạo, trong đó chú trọng đơn giản hóa quy trình tác nghiệp để thuận lợi, hiệu quả và hợp lý hơn. Bà nhấn mạnh vai trò chủ động của mỗi cơ sở, căn cứ vào điều lệ và quy định chung để mạnh dạn triển khai các vấn đề cốt lõi, phát huy tính linh hoạt nhằm hoàn thành nhiệm vụ tại chỗ.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị

Phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Dương Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của ngành tuyên giáo thành phố. Ông nhấn mạnh dù đối mặt nhiều khó khăn, các đơn vị vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Theo ông Dương Anh Đức, thời gian tới, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức, bám sát thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đồng thời đề cao vai trò chủ động từ cơ sở để nâng cao hiệu quả truyền thông và tính thuyết phục.

Đối với các kiến nghị tại hội nghị, ông Dương Anh Đức khẳng định Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ tổng hợp, phân tích, đánh giá và có phản hồi kịp thời.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức trao tặng Huân chương Lao động hạng nhì đến ông Trần Văn Khuyên - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM; trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đến 6 cá nhân; kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP HCM" cho 5 cá nhân; bằng khen của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đã dành thời gian để lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề được cơ sở quan tâm.

Ngay sau chương trình hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM tổ chức dâng hương, dâng hoa tại tượng đài nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (xã Đất Đỏ, TP HCM). Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của người nữ anh hùng Đất Đỏ. Đoàn cũng tham quan Nhà tưởng niệm, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của nữ anh hùng. Tiếp đó, đoàn công tác đến dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Minh Đạm...



