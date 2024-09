Philippines: 13 người thiệt mạng do bão Yagi

Theo Reuters, tại Philippines, bão Yagi - còn được gọi là Enteng - đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tại TP Antipolo phía Đông khu vực siêu đô thị Manila, do lở đất và chết đuối. Bốn người khác mất tích do bị lũ cuốn. Hoạt động tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Các trường hợp tử vong cũng được báo cáo ở các tỉnh miền Trung của nước này. Hai người thiệt mạng ở phía Bắc tỉnh Samar do lở đất, 1 trường hợp chết đuối ở tỉnh Negros Oriental và TP Naga phía Đông - nơi nước lũ có điểm dâng cao hơn đầu người - cũng có 3 người khác thiệt mạng. Ngoài ra, có 2 người tử vong ở TP Cebu tại miền Trung nhưng chưa xác định do bão hay không.

Theo Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), trong ngày 3-9, bão di chuyển về phía Tây và có xu hướng mạnh dần lên, dự kiến sẽ đạt cường độ cực đại vào cuối ngày 6 hoặc 7-9, trước khi đổ bộ vào Trung Quốc. Theo Trung tâm Cảnh báo bão liên hợp Mỹ, đảo Hải Nam của Trung Quốc và Việt Nam sẽ nằm trên đường đi của bão.

A.Thư