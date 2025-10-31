HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" che giấu doanh thu gần 86 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo cơ quan công an, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có doanh thu thực tế hơn 101 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai 15 tỉ đồng, che giấu gần 86 tỉ đồng

Ngày 31-10, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố 2 bị can về tội danh "Trốn thuế" xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé, xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình liên quan đến chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen".

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" che giấu doanh thu gần 86 tỉ đồng - Ảnh 1.

Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố thêm tội danh "Trốn thuế". Ảnh: Công an Ninh Bình

2 bị can bị khởi tố bổ sung gồm: Trần Đại Phúc (SN 1990, ngụ xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996; ngụ xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, quá trình điều tra, cơ quan công an có tài liệu, chứng cứ khẳng định, ngoài hành vi phạm tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" (đã bị khởi tố), từ năm 2022 đến tháng 6-2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội bán hàng, trong đó đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để trốn thuế.

Mặc dù doanh thu thực tế của Công ty Hải Bé là hơn 101 tỉ đồng, nhưng các bị can chỉ báo cáo với cơ quan thuế là hơn 15 tỉ đồng (che giấu doanh thu chênh lệch so với thực tế gần 86 tỉ đồng).

Thủ đoạn cụ thể, tinh vi của các bị can là không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho từng lần bán hàng; thành lập nhiều hộ kinh doanh để bán hàng cho Công ty Hải Bé để chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng với công ty.

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" che giấu doanh thu gần 86 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an tỉnh Ninh Bình thi hành lệnh khởi tố bổ sung đối với Trần Đại Phúc. Ảnh: Công an Ninh Bình

Thống nhất với đơn vị bán hàng chỉ xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho một phần hàng hóa mà Công ty Hải Bé đã mua thực tế. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng đã trốn thuế với tổng số tiền gần 9 tỉ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 17-6, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đại Phúc là Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại Khoản 1, Điều 193, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Khi kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng các chất chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, xác định đây là hàng giả.

Công an tỉnh Ninh Bình xác định trong thời gian từ năm 2024 đến khi bị khởi tố, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee "Gia đình Hải Sen", "Hải Sen" với hơn 800.000 sản phẩm. Trong đó, riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.


Tin liên quan

Vì sao chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi bị bắt?

Vì sao chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi bị bắt?

(NLĐO)- Từ năm 2024 đến nay, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi đã bán ra thị trường gần 1 triệu sản phẩm sức khỏe là hàng giả

Chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu người theo dõi bị bắt

(NLĐO)- Công an tỉnh Ninh Bình đã bắt giữ Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" có 2,6 triệu lượt follow, để làm rõ hành vi liên quan tới hàng hóa

Chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” từng tố sản phẩm bị làm giả, khoe bão đơn, mua xe sang

(NLĐO) - Tháng 5 vừa qua, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” lên video cho biết đang phối hợp với cơ quan công an điều tra việc thương hiệu Hải Sen bị làm giả.

