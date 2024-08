Chủ nhà thắng đậm trận khai mạc Giải bóng chuyền Công an TP HCM mở rộng 2024

Chiều 12-8, Giải bóng chuyền Công an TP HCM mở rộng 2024 - Cúp Báo Công an TP HCM đã chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Tân Bình (TP HCM). Giải được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 79 năm Ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân.



Lễ khai mạc giải trang trọng

Khán giả TP HCM ở lần hiếm hoi được chứng kiến một giải bóng chuyền nam

Đây cũng là hoạt động thể thao chào mừng sự kiện lực lượng Công an TP HCM đón nhận danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" thời kỳ đổi mới, tạo điều kiện cho các đội bóng chuyền khu vực phía Nam được cọ xát nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu để chuẩn bị cho các giải đấu trong thời gian tới.

Ngoại binh Hiroshi Rosales (CA TP HCM) trong pha tấn công ghi điểm

Giải có sự tham gia của 7 đội bóng chuyền đang thi đấu tại Giải vô địch quốc gia, Giải Hạng A quốc gia và một đội bóng khách mời là CLB Visakha của Vương quốc Campuchia.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 4 đội có điểm số cao nhất tại hai bảng vào tranh bán kết và chung kết.

Nguyễn Văn Hạnh và Phạm Thái Hưng (CA TP HCM) chắn bóng thành công

Trong trận khai mạc chiều 12-8, với lực lượng gồm rất nhiều hảo thủ như Giang Văn Đức, Phạm Thái Hưng, Nguyễn Văn Hạnh, Lâm Văn Sanh và đặc biệt là ngoại binh Hiroshi Rosales đến từ Cuba, đội chủ giải CA TP HCM đã giành chiến thắng đậm đà 3-0 (25-21, 25-17, 25-16) trước Bến Tre.

LaVie Long An (áo trắng) thắng Visakha sau bốn ván

Ở hai trận đấu sớm, đội bóng chuyền Vĩnh Long đã thắng Trà Vinh với tỉ số cách biệt 3-0 (25-14, 25-23 và 25-2) còn LaVie Long An thắng 3-1 (25-23, 25-23, 30-32, 26-24) trước đội bóng khách mời Visakha.