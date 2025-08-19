Chủ nhà TP HCM xếp hạng ba toàn đoàn Giải Canoeing trẻ quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Chủ nhà TP HCM xếp hạng ba toàn đoàn Giải Canoeing trẻ quốc gia

Tin - ảnh: Vũ Lê

(NLĐO) - Diễn ra tại hồ Đá Bàng (xã Nghĩa Thành, TP HCM), Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21 và U23 năm 2025 đã khép lại sau 6 ngày thi đấu sôi nổi.

Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21 và U23 năm 2025 quy tụ 19 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cà Mau, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, An Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Quảng Trị, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, TP HCM và Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở tổng cộng 97 nội dung, bao gồm: trẻ (32 nội dung), U21 (31 nội dung) và U23 (34 nội dung).

Đoàn Hải Phòng khẳng định vị thế hàng đầu khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 25 HCV, 18 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Đà Nẵng xếp thứ nhì với 22 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ. Chủ nhà TP HCM thi đấu đầy nỗ lực, giành vị trí thứ ba với 10 HCV, 10 HCB và 17 HCĐ.

Chủ nhà TP HCM xếp hạng ba toàn đoàn Giải Canoeing trẻ quốc gia - Ảnh 1.

19 đoàn tham dự Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21 và U23 quốc gia

Các đoàn khác cũng có những thành tích đáng ghi nhận: Hà Nội, Thanh Hóa, An Giang, Quân đội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Cà Mau, Hưng Yên, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Quảng Trị và Lâm Đồng đều góp mặt ở nhiều nội dung tranh tài, tạo nên không khí quyết liệt và đa dạng cho giải đấu, đồng thời phát hiện nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

TIN LIÊN QUAN

Ngay sau khi giải canoeing khép lại, ngày 20-8 cũng tại hồ Đá Bàng, khán giả sẽ tiếp tục được theo dõi Giải Vô địch đua thuyền truyền thống quốc gia với 18 nội dung tranh tài cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ các loại thuyền 10 và 20 tay chèo, cự ly 1.000m, 500m và 200m. 

Đây hứa hẹn sẽ là điểm nhấn sôi động, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.

Tin liên quan

Sôi nổi Giải Vô địch đua thuyền truyền thống TP HCM mở rộng 2024

Sôi nổi Giải Vô địch đua thuyền truyền thống TP HCM mở rộng 2024

(NLĐO) - 22 đoàn của các Trung tâm TDTT quận huyện, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành đã tham dự Giải đua thuyền TP HCM

Khởi tranh giải Đua thuyền buồm vô địch các CLB toàn quốc

(NLĐO) - 145 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia tranh tài tại giải Đua thuyền buồm vô địch các CLB toàn quốc và giải Ván chèo đứng ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Olympic Paris ngày 28-7: Phạm Thị Huệ vào tứ kết rowing thuyền đơn hạng nặng

(NLĐO) – Chỉ xếp hạng tư một đợt thi vòng loại và phải xuống tranh vé vớt (repechage), tay chèo Phạm Thị Huệ đã xuất sắc giành quyền vào tứ kết rowing nội dung thuyền đơn hạng nặng.

đua thuyền canoeing thuyền truyền thống hồ Đá Bàng xã Nghĩa Thành
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo