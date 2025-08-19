Chủ nhà TP HCM xếp hạng ba toàn đoàn Giải Canoeing trẻ quốc gia

Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21 và U23 năm 2025 quy tụ 19 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cà Mau, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa, An Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Quảng Trị, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hưng Yên, TP HCM và Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở tổng cộng 97 nội dung, bao gồm: trẻ (32 nội dung), U21 (31 nội dung) và U23 (34 nội dung).

Đoàn Hải Phòng khẳng định vị thế hàng đầu khi giành ngôi nhất toàn đoàn với 25 HCV, 18 HCB và 6 HCĐ. Đoàn Đà Nẵng xếp thứ nhì với 22 HCV, 9 HCB và 8 HCĐ. Chủ nhà TP HCM thi đấu đầy nỗ lực, giành vị trí thứ ba với 10 HCV, 10 HCB và 17 HCĐ.

19 đoàn tham dự Giải Vô địch đua thuyền canoeing trẻ, U21 và U23 quốc gia

Các đoàn khác cũng có những thành tích đáng ghi nhận: Hà Nội, Thanh Hóa, An Giang, Quân đội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thái Nguyên, Cà Mau, Hưng Yên, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Quảng Trị và Lâm Đồng đều góp mặt ở nhiều nội dung tranh tài, tạo nên không khí quyết liệt và đa dạng cho giải đấu, đồng thời phát hiện nhiều gương mặt trẻ triển vọng.

Ngay sau khi giải canoeing khép lại, ngày 20-8 cũng tại hồ Đá Bàng, khán giả sẽ tiếp tục được theo dõi Giải Vô địch đua thuyền truyền thống quốc gia với 18 nội dung tranh tài cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ các loại thuyền 10 và 20 tay chèo, cự ly 1.000m, 500m và 200m.

Đây hứa hẹn sẽ là điểm nhấn sôi động, thu hút đông đảo người dân đến cổ vũ.