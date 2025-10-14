HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Chủ quán "chặt chém" ở Nha Trang bị tố lấy nhà người khác rao cho thuê

Kỳ Nam

(NLĐO) – Chủ quán tai tiếng "chặt chém" du khách ở Nha Trang bị tố có dấu hiệu lừa đảo vì lấy nhà của chủ sở hữu hợp pháp rao cho thuê trên mạng xã hội

Ngày 14-10, bà Thân Thị Hợi (trú phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo ông Hồ Văn Tâm, người từng thuê nhà của bà tại số 8/1 Nguyễn Thiện Thuật, có hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp và rao tin cho thuê nhà trái phép.

Ông Hồ Văn Tâm là chủ quán ăn Aroma Beach (đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) - người bị tai tiếng vì vụ chặt chém khách Trung Quốc hồi tháng 2-2025.

Theo bà Hợi, căn nhà nói trên thuộc quyền sở hữu của gia đình bà. Trước đây, ông Tâm thuê lại để kinh doanh, tuy nhiên đã nhiều lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán và sử dụng nhà không đúng thỏa thuận. Gia đình bà Hợi đã khởi kiện ra tòa. 

Tại Bản án phúc thẩm số 153/2025/DS-PT ngày 11-9-2025 của TAND tỉnh Khánh Hòa, tòa tuyên chấm dứt hợp đồng thuê nhà, buộc ông Hồ Văn Tâm phải bàn giao, trả lại nhà đất cho bà Hợi. Bản án đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Dù vậy, theo phản ánh của bà Hợi, sau khi thua kiện, ông Tâm vẫn cố tình chiếm giữ, rao bán và cho thuê nhà trên mạng xã hội với tư cách "chính chủ". 

"Ông Tâm không còn quyền sử dụng, nhưng vẫn đăng tin cho thuê, có dấu hiệu gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản người khác. Tôi đề nghị cơ quan chức năng xác minh, xử lý nghiêm hành vi này để tránh hậu quả đáng tiếc" - bà Hợi nêu trong đơn.

Bà Hợi cũng đề nghị chính quyền địa phương trục xuất những người đang cư trú trái phép tại căn nhà nêu trên.

Chủ quán "chặt chém" ở Nha Trang bị tố lấy nhà người khác rao cho thuê - Ảnh 1.

Bà Thân Thị Hợi gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo ông Hồ Văn Tâm, người từng thuê nhà của bà tại số 8/1 Nguyễn Thiện Thuật, có hành vi xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp và rao tin cho thuê nhà trái phép. Ảnh: Người tố cáo cung cấp

Trước đó, bà Hợi ủy quyền cho con trai là ông Nguyễn Đăng Khoa gửi đơn phản ánh, cho biết trong thời gian thuê (từ tháng 4-2023 đến tháng 2-2025), ông Tâm không trả tiền thuê cho ba căn nhà liền kề, với tổng số nợ hơn 1,47 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Tâm còn tự ý sửa kết cấu công trình từ 4 tầng lên 5 tầng mà không xin phép chủ nhà. 

Sau nhiều lần yêu cầu không được, bà Hợi khởi kiện. Tòa án sau đó chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc ông Tâm trả nhà và thanh toán 725 triệu đồng tiền thuê còn thiếu.

img

Quán ăn Aroma Beach đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Nha Trang vào tháng 2-2025, do Tâm thuê lại của gia đình bà Hợi

Về phía ông Hồ Văn Tâm, trong biên bản đối chất tại TAND TP Nha Trang, ông thừa nhận ngừng trả tiền thuê từ tháng 5-2023.

Ông cho rằng mình đã đầu tư gần 2 tỉ đồng sửa chữa nhà và từng làm đơn phản tố yêu cầu chủ nhà hoàn trả khoản đầu tư này, song không nộp án phí tạm ứng, nên tòa trả lại đơn phản tố.

Ông Hồ Văn Tâm từng được biết đến là chủ quán ăn Aroma Beach trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nơi trước đây bị du khách phản ánh có hành vi "chặt chém" khách Trung Quốc, như: cà tím nướng mỡ hành 1.890.000 đồng/phần; rau muống xào tỏi 1 dĩa 500.000 đồng, "phụ thu ngày Tết" 4.717.200 đồng...

Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo quy định pháp luật.

tỉnh Khánh Hòa chiếm đoạt tài sản mạng xã hội chính quyền địa phương cơ quan chức năng quyền sử dụng đất xử lý nghiêm Quyền sở hữu
