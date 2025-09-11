HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ quản chuỗi Highlands Coffee thâu tóm thương hiệu bánh mì Hàn Quốc

An Na

(NLĐO) – Chủ quản chuỗi cà phê Highlands Coffee thông tin thương hiệu tiệm bánh số 1 từ Hàn Quốc Paris Baguette chính thức gia nhập tập đoàn

Trang thông tin việc làm chính thức của Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI) cho biết vừa chào đón Paris Baguette – thương hiệu tiệm bánh số 1 từ Hàn Quốc với phong cách châu Âu hiện đại – chính thức gia nhập tập đoàn.

TIN LIÊN QUAN

Đây là cột mốc quan trọng, mở ra hành trình phát triển mới của cả VTI và Paris Baguette tại Việt Nam, cùng đồng hành trong sứ mệnh: "Mang những gì tốt nhất của thế giới đến Việt Nam, và mang những gì tốt nhất của Việt Nam ra thế giới."

Từ khi có mặt tại Việt Nam năm 2012, Paris Baguette đã nhanh chóng chinh phục thực khách bằng mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê hiện đại, mang đến trải nghiệm vừa đa dạng vừa tiện lợi.

Chủ quản chuỗi Highlands Coffee thâu tóm thương hiệu bánh mì Hàn Quốc- Ảnh 2.

VTI thông báo có thêm thành viên mới

Dù là thương hiệu ngoại nhưng nhờ không ngừng đổi mới để phù hợp với văn hóa bản địa nên Paris Baguette thành công tại Việt Nam.

VTI cho biết trong hành trình tiếp theo mong chờ được chào đón thêm những đồng đội chung đam mê, sẵn sàng cùng tạo nên trải nghiệm hạnh phúc cho khách hàng và lan tỏa giá trị thương hiệu bền vững. Điều này cho thấy, chủ quản Highlands Coffee có khả năng tiếp tục sẽ "thâu tóm" thêm những chuỗi ẩm thực mới.

Theo giới thiệu từ VTI, tập đoàn này đang sở hữu các thương hiệu: Highlands Coffee, Pho24, ALDO, The Coffee Bean and Tea Leaf, Xu Restaurant & Lounge, Quince Saigon, Paris Baguette.

VTI gắn với tên tuổi của ông David Thái – sáng lập Highlands Coffee. Gần đây, ông David Thái xuất hiện trước công chúng và truyền thông Việt Nam nhiều hơn trước khi Highlands Coffee chuẩn bị lên sàn chứng khoán.

Tin liên quan

Nhà sáng lập Highlands Coffee thừa nhận Drive-thru “không quá mới mẻ”

Nhà sáng lập Highlands Coffee thừa nhận Drive-thru “không quá mới mẻ”

(NLĐO) – Ông David Thái, nhà sáng lập thương hiệu Highlands Coffee đã mang tạp dề, phục vụ khách tại khu vực Drive-thru

Doanh nghiệp Việt thâu tóm đối tác ngoại

Các doanh nghiệp nội địa có tiềm lực đang mở rộng đầu tư ra nước ngoài hoặc mua lại doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam để mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động

Chứng khoán trước giờ giao dịch: Làn sóng "thâu tóm" công ty con, công ty nhỏ?

(NLĐO)- Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn đã chuyển nhượng, "thâu tóm" hoặc bán cổ phần chi phối tại công ty con, công ty nhỏ.

