Trang thông tin việc làm chính thức của Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI) cho biết vừa chào đón Paris Baguette – thương hiệu tiệm bánh số 1 từ Hàn Quốc với phong cách châu Âu hiện đại – chính thức gia nhập tập đoàn.

Đây là cột mốc quan trọng, mở ra hành trình phát triển mới của cả VTI và Paris Baguette tại Việt Nam, cùng đồng hành trong sứ mệnh: "Mang những gì tốt nhất của thế giới đến Việt Nam, và mang những gì tốt nhất của Việt Nam ra thế giới."

Từ khi có mặt tại Việt Nam năm 2012, Paris Baguette đã nhanh chóng chinh phục thực khách bằng mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê hiện đại, mang đến trải nghiệm vừa đa dạng vừa tiện lợi.

VTI thông báo có thêm thành viên mới

Dù là thương hiệu ngoại nhưng nhờ không ngừng đổi mới để phù hợp với văn hóa bản địa nên Paris Baguette thành công tại Việt Nam.

VTI cho biết trong hành trình tiếp theo mong chờ được chào đón thêm những đồng đội chung đam mê, sẵn sàng cùng tạo nên trải nghiệm hạnh phúc cho khách hàng và lan tỏa giá trị thương hiệu bền vững. Điều này cho thấy, chủ quản Highlands Coffee có khả năng tiếp tục sẽ "thâu tóm" thêm những chuỗi ẩm thực mới.

Theo giới thiệu từ VTI, tập đoàn này đang sở hữu các thương hiệu: Highlands Coffee, Pho24, ALDO, The Coffee Bean and Tea Leaf, Xu Restaurant & Lounge, Quince Saigon, Paris Baguette.

VTI gắn với tên tuổi của ông David Thái – sáng lập Highlands Coffee. Gần đây, ông David Thái xuất hiện trước công chúng và truyền thông Việt Nam nhiều hơn trước khi Highlands Coffee chuẩn bị lên sàn chứng khoán.