Chủ quán phở ở TPHCM quyết không tăng giá dù gas tăng gấp đôi

Ghi nhận trên địa bàn TPHCM thời gian gần đây, nhiều quán ăn bắt đầu tăng giá thêm vài ngàn đồng mỗi món do chi phí đầu vào tăng, đặc biệt là giá gas. Tuy vậy, không ít quán vẫn cố gắng “neo giá” để giữ khách quen.

Bà Hiếu, chủ quán cơm tại phường Tân Định, cho biết phần lớn khách của quán là khách quen nên việc tăng giá phải cân nhắc rất kỹ. “Không phải muốn tăng là tăng liền được”- bà nói. Dù giá gas tăng cao, bà cho biết may mắn là giá gạo, thịt cá và rau củ vẫn tương đối ổn định nên vẫn cố gắng giữ nguyên giá bán.

Tương tự, anh Bình, chủ tiệm phở ở phường Bàn Cờ, chia sẻ quán có “nguyên tắc riêng” suốt nhiều năm qua là mỗi năm chỉ tăng giá một lần và mỗi lần chỉ tăng khoảng 2.000 đồng/tô. Năm nay, quán đã điều chỉnh từ dịp Tết và giữ nguyên mức giá đó cho cả năm. “Dù giờ giá gas có tăng gấp đôi, gấp ba thì tôi cũng không tăng" - anh Bình nói.

Nhiều quán ăn cố gắng không tăng giá bán

Các quán ăn có giá bán cao cũng không tăng giá bán

Tại khu vực phường An Khánh, Bình Trưng, nhiều quán bán đồ ăn sáng cũng lo mất khách nên vẫn đang cố gắng giữ giá. Chị Diễm, bán hoành thánh, hủ tiếu, than các chi phí tăng rõ rệt, nhất là giá gas đã lên gần 600.000 đồng/bình 12kg, trong khi mỗi bình chỉ dùng được khoảng một tuần. Ngoài ra, các chi phí khác như bao bì cũng tăng mạnh: bọc nhựa từ 35.000 đồng lên 55.000 đồng/kg, hộp nhựa từ 100.000 đồng lên 120.000 đồng/cây 50 hộp.

Dù vậy, chị Diễm vẫn giữ giá mỗi tô ở mức 35.000 đồng. “Tết tôi có tăng lên 40.000 đồng nhưng sau đó lại quay về giá cũ. Chi phí đầu vào, cái gì cũng tăng hết, tôi suy nghĩ, tính toán rất nhiều, cũng muốn tăng giá vài ngàn đồng lại sợ mất khách nên vẫn ráng giữ, được ngày nào hay ngày đấy” - chị chia sẻ.

Chị Thương, bán nui, hủ tiếu tại phường Thủ Đức, cũng đang cố cầm cự không tăng giá bán vào lúc này, chờ chiến sự Trung Đông kết thúc, giá xăng dầu sẽ ổn định trở lại.

Chủ quán bánh canh tăng giá nhẹ 2.000 đồng

Trong khi đó, một số quán ăn khác chọn cách tăng giá nhẹ để bù đắp chi phí. Chủ một quán bánh canh tại phường An Khánh cho biết quán vừa điều chỉnh tăng nhẹ từ 36.000 đồng lên 38.000 đồng/tô để không bị lỗ. “Chi phí cái gì cũng tăng nhưng quán chỉ dám tăng nhẹ. Khi nào giá ổn định lại sẽ giảm xuống như cũ” - chủ quán này khẳng định.