Pháp luật

Chủ quán tạt xăng, phóng hoả đốt khiến 3 người bị bỏng

Tr.Đức

(NLĐO)- Do mâu thuẫn trong làm ăn, đôi vợ chồng đến quán của ông D. giải quyết thì ông này bất ngờ khóa cửa, tạt xăng, phóng hoả đốt khiến cả 3 bị bỏng

Ngày 10-10, lãnh đạo UBND phường Thành Đông (TP Hải Phòng) cho biết Công an phường Thành Đông đang phối hợp với đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng điều tra, làm rõ vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà dân trên phố Nguyễn Trãi, phường Thành Đông, khiến 3 người bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu.

Mâu thuẫn trong làm ăn , chủ quán phóng hỏa đốt khiến 3 người bỏng nặng - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ việc

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 8-10, ông Đỗ Mạnh H. (SN 1975) và vợ là Nguyễn Thị H. (SN 1980), cùng trú tại phường Thành Đông đến quán của ông Nguyễn Trí D. (SN 1974, trú phường Hải Dương, TP Hải Phòng) trên đường Nguyễn Trãi (phường Thành Đông) để giải quyết việc chung tiền làm ăn trước đó.

Tại đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, ông D. khóa cửa ra vào, lấy can xăng đã được chuẩn bị sẵn tạt về phía vợ chồng ông H. rồi châm lửa.

Phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân địa phương đã hô hoán, dùng vật dụng tại chỗ phá cửa, sau đó cùng lực lượng chức năng giải cứu người mắc kẹt bên trong.

Vụ việc khiến cả ba người đều bị bỏng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác, TP Hà Nội.

Hiện, khu vực xảy ra vụ hỏa hoạn đã được phong tỏa để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra nguyên nhân.

Tin liên quan

Cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Chồng nghi phạm bị bỏng khi đốt quần áo vợ

Cô gái bị sát hại ở Thủ Đức: Chồng nghi phạm bị bỏng khi đốt quần áo vợ

(NLĐO) - Chồng biết vợ giết người nhưng không khuyên đầu thú mà mang đồ dính máu đi đốt trong tình trạng say rượu...

Dùng “bom xăng” tranh chấp ngư trường, 1 người bị bỏng nặng

(NLĐO) - Chỉ vì tranh chấp ngư trường khai thác thủy sản mà một nhóm đối tượng đã dùng "bom xăng" tự chế tấn công chiếc tàu đang neo đậu trên biển khiến một ngư dân bị bỏng nặng.

CLIP: Bất ngờ trúng "bom xăng", 2 người bị bỏng

(NLĐO) - Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc các đối tượng ném "bom xăng" vào nhóm người đang ngồi ăn uống bên đường, khiến 2 người bị bỏng

chủ quán tạt xăng, phóng hoả mâu thuẫn trong làm ăn 3 người bị bỏng
