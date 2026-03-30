Chú rể gặp nạn tử vong trên đường từ nhà cô dâu về trước ngày cưới

Một lãnh đạo UBND xã Bạch Hà, Nghệ An, tối 29-3 cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và xe bồn khiến 1 nam thanh niên trên địa bàn tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đ. Lương

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29-3, anh M., trú xóm 2 Đại Sơn, xã Bạch Hà, Nghệ An điều khiển xe máy từ nhà cô dâu ở xóm bên cạnh về nhà.

Khi đi tới đoạn đường liên xã thì xảy ra va chạm với một chiếc xe bồn đang dừng đổ bê tông làm mương bên đường. Cú va chạm mạnh làm anh M. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Được biết, thời điểm gặp nạn, anh M. là chú rể, chuẩn bị tổ chức lễ cưới vào ngày hôm sau 30-3.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.