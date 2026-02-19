Chư Sê trước ngưỡng cửa chuyển mình

Là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, năm nay cũng là thời điểm then chốt để xã Chư Sê tạo dựng nền móng vững chắc cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Biến thách thức thành động lực

Để có những bước đi vững chắc, chính quyền xã Chư Sê đã nhìn thẳng vào những nút thắt nội tại. Dù có những bước tiến nhất định song quy mô nền kinh tế địa phương vẫn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh chưa cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng từ giao thông, thương mại đến sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đạt được sự đồng bộ cần thiết. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên trong khi đời sống của một bộ phận người dân còn những khó khăn nhất định.

Xã Chư Sê đang dần khẳng định vai trò là cực tăng trưởng phía Tây tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, trong thách thức luôn ẩn chứa cơ hội. Chư Sê nắm giữ nhiều lợi thế như quỹ đất dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi kết nối các trục giao thông huyết mạch, cùng tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo.

Ông Trần Minh Triều, Chủ tịch UBND xã Chư Sê, cho biết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, xã xác định cải cách hành chính và đổi mới tư duy lãnh đạo là "chìa khóa" then chốt. Tinh thần hành động của năm 2026 được quán triệt xuyên suốt là: "Thần tốc, hiệu quả, dứt điểm".

Đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Với tinh thần "bàn làm, không bàn lùi" và phương châm "làm hết việc, không hết giờ", xã cam kết lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, kiên quyết loại bỏ tư duy né tránh trách nhiệm hay chậm trễ xử lý công việc.

Các trụ cột phát triển chiến lược

Năm 2026, để đạt tốc độ tăng trưởng 7,2%, địa phương tập trung tổng lực vào 4 trụ cột chính gồm nâng tầm thương mại - dịch vụ, phát triển công nghiệp, hiện đại hóa hạ tầng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Về doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, theo Chủ tịch UBND xã Chư Sê, mục tiêu đạt 3.490 tỉ đồng là hoàn toàn khả thi khi đa số hộ dân địa phương đều kinh doanh các mặt hàng nông sản. Ngoài ra, trên địa bàn có 16 ngân hàng, 12 cửa hàng xăng dầu, 2 siêu thị, hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, buôn bán và đặc biệt là điểm du lịch thác Phú Cường thu hút nhiều du khách.

Về công nghiệp - xây dựng, xã ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn, tiêu biểu là Cụm Công nghiệp Chư Sê và Nhà máy Điện gió Phú Mỹ. Địa phương cam kết tháo gỡ mọi rào cản về thủ tục, phấn đấu đưa các dự án triển khai ngay trong quý I và quý II/2026.

Với tổng vốn đầu tư công hơn 92,8 tỉ đồng cho 13 dự án, xã Chư Sê tập trung hoàn thiện bộ mặt đô thị, hướng tới mục tiêu tạo ra không gian sống hiện đại và thu hút nguồn lực đầu tư trở lại thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, xã quyết tâm giảm nghèo bền vững thông qua các giải pháp thực chất như hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ. Mục tiêu cụ thể là giảm ít nhất 67 hộ nghèo (tương đương 0,43%), chú trọng nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

"Với cách tiếp cận bài bản và quyết tâm chính trị cao, xã Chư Sê đang từng bước biến tiềm năng trên giấy thành lợi thế cạnh tranh thực tế. Năm 2026 không chỉ là một cột mốc trong kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 mà còn ghi dấu khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới của chính quyền và nhân dân địa phương" - Chủ tịch UBND xã Chư Sê tự tin.