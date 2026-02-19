HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền

Chư Sê trước ngưỡng cửa chuyển mình

Bài và ảnh: HOÀNG THANH

Xã Chư Sê sẵn sàng khẳng định vị thế là nơi hội tụ của sự thịnh vượng và phát triển bền vững phía Tây tỉnh Gia Lai.

Là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, năm nay cũng là thời điểm then chốt để xã Chư Sê tạo dựng nền móng vững chắc cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Biến thách thức thành động lực

Để có những bước đi vững chắc, chính quyền xã Chư Sê đã nhìn thẳng vào những nút thắt nội tại. Dù có những bước tiến nhất định song quy mô nền kinh tế địa phương vẫn khiêm tốn, năng lực cạnh tranh chưa cao. Hệ thống kết cấu hạ tầng từ giao thông, thương mại đến sản xuất nông nghiệp vẫn chưa đạt được sự đồng bộ cần thiết. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên trong khi đời sống của một bộ phận người dân còn những khó khăn nhất định.

Chư Sê trước ngưỡng cửa chuyển mình - Ảnh 1.

Xã Chư Sê đang dần khẳng định vai trò là cực tăng trưởng phía Tây tỉnh Gia Lai

Tuy nhiên, trong thách thức luôn ẩn chứa cơ hội. Chư Sê nắm giữ nhiều lợi thế như quỹ đất dồi dào, vị trí địa lý thuận lợi kết nối các trục giao thông huyết mạch, cùng tiềm năng lớn trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo.

Ông Trần Minh Triều, Chủ tịch UBND xã Chư Sê, cho biết để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, xã xác định cải cách hành chính và đổi mới tư duy lãnh đạo là "chìa khóa" then chốt. Tinh thần hành động của năm 2026 được quán triệt xuyên suốt là: "Thần tốc, hiệu quả, dứt điểm".

Đội ngũ cán bộ, công chức được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Với tinh thần "bàn làm, không bàn lùi" và phương châm "làm hết việc, không hết giờ", xã cam kết lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, kiên quyết loại bỏ tư duy né tránh trách nhiệm hay chậm trễ xử lý công việc.

Các trụ cột phát triển chiến lược

Năm 2026, để đạt tốc độ tăng trưởng 7,2%, địa phương tập trung tổng lực vào 4 trụ cột chính gồm nâng tầm thương mại - dịch vụ, phát triển công nghiệp, hiện đại hóa hạ tầng đô thị và bảo đảm an sinh xã hội bền vững.

Về doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, theo Chủ tịch UBND xã Chư Sê, mục tiêu đạt 3.490 tỉ đồng là hoàn toàn khả thi khi đa số hộ dân địa phương đều kinh doanh các mặt hàng nông sản. Ngoài ra, trên địa bàn có 16 ngân hàng, 12 cửa hàng xăng dầu, 2 siêu thị, hàng trăm cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, buôn bán và đặc biệt là điểm du lịch thác Phú Cường thu hút nhiều du khách.

Về công nghiệp - xây dựng, xã ưu tiên thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm có sức lan tỏa lớn, tiêu biểu là Cụm Công nghiệp Chư Sê và Nhà máy Điện gió Phú Mỹ. Địa phương cam kết tháo gỡ mọi rào cản về thủ tục, phấn đấu đưa các dự án triển khai ngay trong quý I và quý II/2026.

Với tổng vốn đầu tư công hơn 92,8 tỉ đồng cho 13 dự án, xã Chư Sê tập trung hoàn thiện bộ mặt đô thị, hướng tới mục tiêu tạo ra không gian sống hiện đại và thu hút nguồn lực đầu tư trở lại thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, xã quyết tâm giảm nghèo bền vững thông qua các giải pháp thực chất như hỗ trợ vay vốn, đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại chỗ. Mục tiêu cụ thể là giảm ít nhất 67 hộ nghèo (tương đương 0,43%), chú trọng nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số.

"Với cách tiếp cận bài bản và quyết tâm chính trị cao, xã Chư Sê đang từng bước biến tiềm năng trên giấy thành lợi thế cạnh tranh thực tế. Năm 2026 không chỉ là một cột mốc trong kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 mà còn ghi dấu khát vọng vươn lên, tinh thần đổi mới của chính quyền và nhân dân địa phương" - Chủ tịch UBND xã Chư Sê tự tin.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo