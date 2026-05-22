Chủ tịch Đèo Cả nhắc tới dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Đại hội cổ đông

Đó là khẳng định của ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV), tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 22-5, tại TP Đà Nẵng.

HHV phát triển trong hệ sinh thái Tập đoàn Đèo Cả với chuỗi năng lực gồm đầu tư phát triển dự án, thi công xây lắp, quản lý vận hành, bảo trì, đào tạo nhân lực, sẵn sàng tham gia kiến tạo hạ tầng giao thông quốc gia.

Trong thời gian qua, Đèo Cả đã hoạch định rõ chiến lược "tăng trưởng tập trung", không mở rộng dàn trải, không chạy theo phong trào.

HHV đặt trọng tâm đầu tư, thi công, quản lý vận hành hạ tầng giao thông, từng bước nâng cao giá trị, định vị thương hiệu và đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả trong hệ sinh thái hạ tầng giao thông Việt Nam.

Không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu

Một trong những thông điệp đáng chú ý tại Đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỉ luật, kiểm soát rủi ro và không đánh đổi an toàn dài hạn để lấy tăng trưởng ngắn hạn. "HHV không phải "Thánh Gióng" để sau một đêm vươn vai thành người khổng lồ. HHV phải là con ngựa bền bỉ trên dặm đường dài: có sức, có hướng, có kỉ luật và có khả năng đi xa" - ông Hồ Minh Hoàng nói.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, trong quản trị doanh nghiệp, "có những quyết định làm tiếp là bản lĩnh, nhưng cũng có những quyết định dừng lại mới là bản lĩnh". Thực tế, có những dự án Đèo Cả và HHV đã đầu tư nhiều công sức, tài chính và thời gian nghiên cứu, chuẩn bị, nhưng khi đánh giá thấy rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm, doanh nghiệp chủ động dừng lại hoặc chưa tiếp tục.

Các dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Tân Phú - Bảo Lộc được ông Hồ Minh Hoàng nhắc đến như ví dụ cho tinh thần thận trọng trong lựa chọn dự án. Theo lãnh đạo HHV, với các dự án lớn, nếu chỉ nhìn vào quy mô mà không nhìn vào pháp lý, dòng tiền, nguồn vốn, cơ chế chia sẻ rủi ro và khả năng tổ chức thực hiện thì rất dễ biến cơ hội thành gánh nặng.

"Chúng tôi không né việc khó. Đèo Cả và HHV luôn chọn việc khó để làm, nhưng phải có cơ chế phù hợp, nguồn lực phù hợp, phương án tài chính phù hợp và phải tạo ra giá trị thật. Chúng tôi không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu, càng không dùng thương hiệu Đèo Cả và HHV để đánh cược vào những dự án chưa đủ điều kiện thành công" - ông Hồ Minh Hoàng nói.

Kiên định con đường dài hạn

Quản lý vận hành hơn 40 km hầm đường bộ, 725 km đường cao tốc - quốc lộ, cùng 21 trạm thu phí trên cả nước, ông Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc HHV cho biết năm 2025, HHV đạt doanh thu hợp nhất hơn 3.800 tỉ đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 700 tỉ đồng, tăng 36%.

Phát huy tối đa sức mạnh từ ba trụ cột kinh doanh cốt lõi: Thu phí - Thi công xây lắp - Quản lý vận hành, năm 2026, HHV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 4.500 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 766 tỉ đồng, tăng lần lượt 18% và 14% so với năm 2025. Trong tổng doanh thu năm 2026, giá trị mang lại từ hoạt động thi công xây lắp khoảng 2.900 tỉ đồng, từ hoạt động quản lý, vận hành và bảo trì khoảng gần 700 tỉ đồng.

Trong giai đoạn tới, HHV xác định tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án mới có quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn và thời gian hoàn vốn dài hơn. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết HHV sẽ nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp, bao gồm tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung và dài hạn, phát hành công cụ tài chính theo quy định pháp luật, hợp tác theo mô hình BCC và các cấu trúc vốn linh hoạt khác.

Trao đổi với cổ đông tại đại hội, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định huy động vốn không nhằm mở rộng quy mô bằng mọi giá, mà để tạo năng lực thực hiện các dự án thật, tạo tài sản thật, dòng tiền thật và giá trị thật cho cổ đông.

"Cổ đông có quyền kỳ vọng HHV tăng trưởng, nhưng cổ đông cũng có quyền đòi hỏi HHV tăng trưởng an toàn. Ban lãnh đạo HHV phải quản trị vốn như quản trị máu của doanh nghiệp: máu phải lưu thông nhưng không được chảy sai chỗ, không được thất thoát và không được tạo áp lực làm suy yếu cơ thể" - ông Hoàng chia sẻ.