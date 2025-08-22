Chủ tịch HĐND TP HCM: Phường Phú Lợi sẽ hình thành khu thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Phú Lợi, TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phường Phú Lợi có tổng diện tích tự nhiên là 17,956 km², dân số 107.712 người. Đảng bộ phường có 63 tổ chức Đảng trực thuộc với 3.804 đảng viên.

Lãnh đạo TP HCM chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Lợi, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Lê Thanh Long, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lợi thay mặt Ban Chấp hành phát biểu nhận nhiệm vụ

Báo cáo chính trị cho thấy phường Phú Lợi là địa bàn phát triển mạnh mẽ thương mại dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn phường có 6.253 cơ sở kinh doanh. Trong đó, có 3.895 doanh nghiệp, 2.358 hộ kinh doanh; có 34 cơ sở dịch vụ (gồm 24 nhà hàng, 10 khách sạn); 2 trung tâm thương mại, 16 siêu thị, cửa hàng tiện ích; 21 ngân hàng.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh phường Phú Lợi sở hữu vị trí chiến lược, là cửa ngõ kết nối quan trọng của khu vực, địa thế này mang lại lợi thế vô cùng vượt trội về giao thương và di chuyển như tiếp giáp Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn giúp kết nối nhanh chóng với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, được "kẹp giữa" 2 tuyến metro số 1, số 2 trong tương lai.

Lãnh đạo phường Phú Lợi tri ân nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũ và phường Phú Lợi qua các thời kỳ

Vì vậy, ông Võ Văn Minh yêu cầu phường Phú Lợi tập trung rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung TP HCM làm cơ sở để thu hút nguồn lực phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ. Trong đó, thu hút các dự án trung tâm mua sắm, giải trí, siêu thị, bất động sản chất lượng cao để phục vụ nhu cầu của người dân địa phương và những khu vực lân cận, tối ưu trong sử dụng các nguồn lực.

Ông Võ Văn Minh phát biểu chỉ đạo đại hội

Tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong huy động các nguồn lực xã hội hóa, theo phương châm "Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân cùng làm" để tiếp tục chỉnh trang, phủ xanh và nâng cấp đô thị.

Ông Minh cho rằng, phường Phú Lợi sẽ hình thành thị trường bất động sản, các khu trung tâm thương mại - dịch vụ - đô thị cao cấp rất sôi động trong tương lai, nhất là khi những dự án giao thông trọng điểm hoàn thành đi qua địa bàn. Do đó, phường phải kết hợp vừa cải tạo, chỉnh trang, tăng không gian xanh cho đô thị hiện hữu, vừa phát triển đô thị mới theo hướng văn minh, hiện đại theo mô hình phát triển giao thông công cộng (TOD) gắn với quy hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến giao thông, tuyến metro số 1 và số 2, bảo đảm hài hòa, thống nhất với phát triển chung của TP.

Đại hội đã ra mắt 33 người trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó, ông Lê Thanh Long giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Phan Công Khanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.





