Kinh tế

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ "gom" thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Chủ tịch HIPT và tổ chức có liên quan muốn "gom" thêm 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun, tăng tỉ lệ nắm giữ lên gần 25%

Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun- VNS) vừa công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ. 

Theo đó, ông Lê Hải Đoàn, Thành viên HĐQT Vinasun, đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện theo pháp luật của HIPT (mã chứng khoán HIG). Hiện số lượng cổ phiếu mà HIPT nắm giữ tại Vinasun là trên 2,468 triệu cổ phiếu (3,64%). Tổ chức có liên quan ông Đoàn là Công ty CP VBP (công ty do ông Đoàn là Giám Đốc, đại diện theo pháp luật) đang nắm giữ 5,269 triệu cổ phiếu (7,77% cổ phiếu VNS).

Chủ tịch một tập đoàn công nghệ "gom" thêm gần 5,5 triệu cổ phiếu Vinasun - Ảnh 1.

Theo đó, số lượng, tỉ lệ cổ phiếu cá nhân ông Đoàn nắm giữ trước khi giao dịch là 4,279 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,31%). Những người có liên quan nắm giữ 12,017 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 17,71%). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua vào là 5,494 triệu cổ phiếu.

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của cá nhân ông Đoàn là hơn 9,226 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 13,60%). Người có liên quan nắm giữ 16,964 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 24,999%). Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ 1-12 đến 30-12 bằng hinh thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nhìn lịch sử giao dịch của ông Lê Hải Đoàn cho thấy đây là một thương vụ thâu tóm có lộ trình bài bản. Cụ thể, từ tháng 12-2024, ông Đoàn bắt đầu mua gom mạnh cổ phiếu VNS và chính thức trở thành cổ đông lớn (vượt 5%) vào giữa tháng 12-2024. Liên tục trong 2 đợt tháng 4-2025, ông Đoàn chính thức được bầu làm Thành viên HĐQT của Vinasun, tham gia trực tiếp vào việc điều hành.

Việc ông Lê Hải Đoàn đăng ký mua để có thể sở hữu  gần 25% là bước đi quan trọng, củng cố vị thế quyền lực số 2 tại Vinasun.

Vinasun cũng vừa giải trình lý lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2025 giảm 60% là do doanh thu giảm, chỉ đạt 9,25 tỉ đồng, giảm gần 60% so cùng kỳ. Giá cổ phiếu VNS trên thị trường ngày 25-11 là 9.000 đồng/cổ phiếu.

