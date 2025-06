Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Quận 1 luôn là lá cờ đầu của TP HCM

Ngày 17-6, Quận ủy - UBND - Ủy ban MTTQ quận 1, TP HCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập quận 1 (1976-2025). Dự lễ họp mặt có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được.

Phát biểu ôn truyền thống, Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức khẳng định đây là một dấu mốc đầy tự hào, ghi nhận nửa thế kỷ hình thành, phát triển và cống hiến của bao thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn quận.

"Sự kiện hôm nay để lại cho cán bộ, nhân dân nhiều cảm xúc, vừa trân trọng xen lẫn tự hào" - ông Dương Anh Đức bày tỏ.

Bí thư Quận ủy quận 1 Dương Anh Đức phát biểu, ôn truyền thống chặng đường 50 năm của quận 1; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Nhắc lại ngày 4-5-1976, ông Dương Anh Đức cho biết quận 1 thành lập trên cơ sở sáp nhập từ quận Nhất và quận Nhì. Qua 50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 1 đã đồng lòng, năng động, sáng tạo để vượt qua khó khăn, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển quận theo định hướng văn minh, hiện đại, phát triển, nghĩa tình.

Quận 1 được biết đến như một trung tâm tài chính và thương mại của TP HCM với nhiều ngân hàng lớn có trụ sở chính, các tòa nhà văn phòng cao cấp tập trung nhiều công ty đa quốc gia và doanh nghiệp lớn.

Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của thành phố, quận 1 còn là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Mặc dù chỉ chiếm 0,37% diện tích và 1,5% dân số của thành phố nhưng quận 1 là địa phương có số thu ngân sách nhà nước cao nhất trong các quận, huyện, đóng góp trực tiếp vào nguồn thu ngân sách của TP HCM; đơn vị đi đầu và có nhiều mô hình sáng tạo trong cải cách thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng nhân dân và cán bộ quận 1 nhận Cờ Thi đua của Thủ tướng Chính phủ; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Bên cạnh đó, quận 1 còn giữ vai trò quan trọng, là bộ mặt đô thị, văn minh của cả thành phố. An ninh trật tự trên địa bàn quận luôn được đảm bảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện lớn tổ chức trên địa bàn trung tâm.

Ông Dương Anh Đức chia sẻ việc chấm dứt hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện đánh dấu một giai đoạn chuyển mình quan trọng để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

"Giờ đây, khi tên gọi hành chính "quận 1" chính thức khép lại để mở ra một mô hình tổ chức mới, chúng ta càng thêm trân trọng công lao của biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân đã góp phần xây dựng nên diện mạo quận 1 hôm nay" – ông Dương Anh Đức bày tỏ.

Ông Dương Anh Đức khẳng đinh tên gọi có thể thay đổi, nhưng truyền thống vẻ vang và những giá trị quý báu của quận 1 sẽ mãi trường tồn trong tâm thức và hành động của mỗi chúng ta.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chia sẻ sự xúc động khi dự buổi lễ ấm áp, tình cảm của quận 1. Suốt 50 năm, quận 1 luôn là trung tâm chính trị, văn hóa, đối ngoại và là đầu tàu của TP HCM; nơi hội tụ tinh hoa, bản lĩnh, trí tuệ và lòng yêu nước. "Quận 1 luôn là lá cờ đầu của TP HCM, dẫn đầu nhiều lĩnh vực trong suốt thời gian qua, luôn duy trì tăng trưởng kinh tế, dịch vụ 2 con số" - Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: "Quận 1 luôn là lá cờ đầu của TP HCM"; Ảnh: NGUYỄN PHAN

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, cả nước đang đứng trước thời khắc quan trọng với nhiều cảm xúc đan xen. Để chuẩn bị nền tảng bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương quyết sách lớn để sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

TP HCM cũng đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Riêng quận 1, sau sắp xếp đã hình thành 4 phường mới, bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất đã sẵn sàng.

Việc chấm dứt mô hình cấp quận, huyện không phải là kết thúc mà chuyển giao mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp. "Cán bộ, công chức quận 1 tập trung, đảm bảo đến ngày 1-7, mọi thứ phải vận hành trơn tru, liên tục, không xáo trộn" - Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo.

Song song đó, xây dựng quy chế phân công công tác của UBND phường mới, lộ trình giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp; bàn giao công việc, hồ sơ tài liệu, đảm bảo kết nối liên thông hội nghị trực tuyến.

Đồng thời rà soát, tổng hợp, lập danh mục tất cả các chương trình, dự án, kế hoạch đầu tư công để thực hiện chuyển tiếp và kịp thời sắp xếp tổ chức bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức…

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh đây là những công việc cấp bách cần làm ngay, trước khi quận 1 hoàn thành chặng đường lịch sử vẻ vang để bước tiếp sang trang mới của giai đoạn phát triển mới.

Ông tin tưởng với truyền thống 50 năm lịch sử xây dựng, trưởng thành và phát triển, đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân quận 1 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nhanh chóng thích ứng với mô hình tổ chức mới; phấn đấu xây dựng địa bàn tiếp tục xứng đáng là "trái tim" của TP HCM.

Dịp này, Chủ tịch UBND quận 1 đã khen 52 tập thể, cá nhân có nhiều nỗ lực trong công tác sắp xếp và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện; 82 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức, tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).