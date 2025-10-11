Chủ tịch nước bổ nhiệm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố quyết định của Chủ tịch nước phong hàm Đại sứ bậc hai cho ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; phong hàm Đại sứ bậc một cho các ông, bà: Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Nguyễn Quang Trung, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver - Canada; Phạm Hoàng Kim, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique; Đỗ Sơn Hải, Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tại buổi lễ, cũng trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại Bồ Đào Nha và Ireland.

Chủ tịch nước Lương Cường với các cán bộ được phong hàm Đại sứ và bổ nhiệm đại sứ Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước chúc mừng và yêu cầu ngành ngoại giao nói chung và các cán bộ được phong hàm và bổ nhiệm cần làm tốt công tác nghiên cứu, tham mưu, dự báo chiến lược từ sớm, từ xa, đề xuất kịp thời với Đảng và Nhà nước về các quyết sách, chủ trương lớn, quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam và đối tác. Đồng thời, lan tỏa hình ảnh Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, phát triển ra thế giới.