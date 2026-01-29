Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tối 28-1 đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Ảnh: Hữu Hưng

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; Đại sứ Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (28-11-1990 - 28-11-2025).

Đoàn xe hộ tống đưa Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón ông António Costa dẫn đầu Đoàn cấp cao EU thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Chủ tịch Hội đồng châu Âu bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao Việt Nam và Liên minh châu Âu tham dự Lễ đón.

EU và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 28-11-1990, với quan hệ song phương không ngừng phát triển tích cực. Việc ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012, có hiệu lực từ 1-10-2016, đã tạo nền tảng pháp lý đưa quan hệ Việt Nam – EU bước sang giai đoạn phát triển mới, sâu rộng hơn.

Năm 2019, hai bên ký EVFTA và EVIPA; trong đó EVFTA có hiệu lực từ 1-8-2020, mở ra chương mới cho hợp tác kinh tế, thương mại. Sau 5 năm triển khai, EVFTA phát huy hiệu quả rõ nét, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN; EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 và nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. Kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 40%, từ 44,1 tỉ USD năm 2020 lên 64,6 tỉ USD năm 2024, thu hút đầu tư EU vào Việt Nam tăng lên gần 35 tỉ USD.

Trong bối cảnh quan hệ ngày càng được củng cố, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa quan trọng, khẳng định vai trò, uy tín và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong quan hệ với EU và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có cuộc gặp hẹp và hội đàm cấp cao, đánh giá hợp tác thời gian qua và định hướng hợp tác thời gian tới.

