Sáng 29-7, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác Trung ương đã đến dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh) và kiểm tra vận hành hoạt động hệ thống chính trị xã Quảng Hà.

Chủ tịch nước Lương Cường với nhân dân thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: TTXVN

Tại xã Quảng Hà, Chủ tịch nước và đoàn công tác đã dự sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ thôn Quảng Chính 6; nghe báo cáo kết quả bước đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp sau sáp nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, địa bàn xã Quảng Hà và công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Hà; thăm và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà.

Xã Quảng Hà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính cấp xã cũ, gồm thị trấn Quảng Hà, xã Quảng Minh, xã Quảng Chính, xã Quảng Phong và thôn 1, thôn 2 của xã Quảng Long. Sau sáp nhập, xã Quảng Hà có diện tích tự nhiên 134.37 km²; quy mô dân số 40.988 người với 53 thôn, khu phố. So với 54 đơn vị hành chính cấp xã trong tỉnh Quảng Ninh, xã Quảng Hà đứng thứ 18 về dân số, đứng thứ 13 về diện tích.

Đặc biệt, Quảng Hà mới có lợi thế nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, có khu công nghiệp cảng biển với quy mô lên tới 5.000 ha. Tất cả đang tạo ra không gian phát triển đa chiều cho xã Quảng Hà khi còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế và còn trở thành điểm trung chuyển logistics chiến lược ở vùng Đông Bắc.

Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy - HĐND - UBND xã đã khẩn trương kiện toàn bộ máy, tổ chức các cơ quan. Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các văn bản quan trọng để phục vụ vận hành chính thức của bộ máy; triển khai phương án bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ vận hành ổn định, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc hành chính ngay từ ngày 1-7.

Sau sáp nhập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng đồng bộ, không gian rộng mở, xã Quảng Hà đang đặt ra những mục tiêu và khát vọng phát triển mới, hướng tới xây dựng xã cơ bản đạt các tiêu chí phường vào năm 2030.

Tại buổi sinh hoạt, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết khi triển khai chủ trương tổ chức sắp xếp lại đơn hành chính mới đã có sự đồng thuận, thống nhất cao trong Đảng và sự đồng tình, ủng hộ của toàn dân.

Càng khó khăn càng phải đoàn kết

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những kết quả bước đầu của tỉnh Quảng Ninh nói chung và xã Quảng Hà nói riêng trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp cũng như công tác chuẩn bị đại hội Đảng. Chủ tịch nước biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, bám sát cơ sở của các đảng viên, đặc biệt, Chi bộ thôn Quảng chính 6 đã nắm rất chắc các chủ trương của cấp trên, vận dụng tốt vào tình hình thực tiễn. Quá trình sinh hoạt Chi bộ thôn Quảng Chính 6 có sự chuẩn bị chu đáo, phản ánh sự đồng thuận cao từ cơ sở đối với các quyết định của Trung ương, tỉnh Quảng Ninh, xã Quảng Hà.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sinh hoạt chuyên đề tại thôn Quảng Chính 6, xã Quảng Hà. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước nêu rõ việc sáp nhập đơn vị hành chính sẽ đặt ra không ít thách thức, khó khăn, vì vậy, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát thực tiễn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở. Tỉnh và xã cần tiếp tục tập trung lãnh đạo quyết liệt tổ chức thực hiện, bám sát mục tiêu đã đề ra trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân.

"Tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu tổ chức đảng tại cơ sở; định hướng tư tưởng cho các đảng viên, nêu gương đối với quần chúng; phát huy mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả vai trò lãnh đạo của Đảng tại địa phương, cơ sở bảo đảm gần dân, sát dân; chi bộ cơ sở thôn nắm bắt, hiểu được tâm tư nguyện vọng của người dân"- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được sau một tháng hoạt động, Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Quảng Ninh, xã Quảng Hà cần chỉ đạo rà soát lại toàn bộ hoạt động các đơn vị theo mục đích, chất lượng công việc bảo đảm các dịch vụ phục vụ nhân dân hiệu quả; bảo đảm tốt vấn đề an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội các địa bàn, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc liên quan đến đời sống người dân.

Chủ tịch nước khẳng định chi bộ cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư có vai trò đặc biệt quan trọng bởi tại chi bộ, những chủ trương lớn sẽ được cụ thể hóa, kiểm nghiệm qua thực tiễn, là nơi người đảng viên gần dân nhất và truyền tải chủ trương của Đảng một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, Chi bộ thôn Quảng chính 6, trên cơ sở kết quả đạt được thời gian qua, cần phát huy những ưu điểm tiếp tục triển khai, đồng thời bàn bạc, đoàn kết, thống nhất tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; càng khó khăn càng phải đoàn kết bởi chi bộ là hạt nhân, cầu nối Đảng với quần chúng nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm và kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà. Ảnh: TTXVN

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Lương Cường và đoàn công tác đã thăm và kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Quảng Hà. Qua trao đổi trực tiếp với cán bộ và người dân, Chủ tịch nước nhận thấy xã đã chủ động khắc phục những khó khăn ban đầu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác. Cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm đã cơ bản nắm được quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp; hiệu quả tiếp nhận, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm đã được nâng cao, qua đó tạo được lòng tin và sự đồng thuận của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.