Thời sự Chính trị

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Dương Ngọc

(NLĐO)- Sáng 26-1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khóa XII.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm ngay sau khi Đảng NDCM Lào tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo và nhân dân hai nước trong việc giữ gìn, vun đắp và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, cũng như tình cảm gắn bó keo sơn, kề vai sát cánh giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng, phát triển đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước chúc mừng thành công của Đại hội XII Đảng NDCM Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đạt được sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện đối với Lào và sẽ làm hết sức mình cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào gìn giữ, vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

Chủ tịch nước nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá, là điểm tựa chiến lược cho sự ổn định, phát triển và hội nhập của mỗi nước, đồng thời là quy luật lịch sử, nguồn sức mạnh và động lực để hai nước tiếp tục gìn giữ, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức rất thành công Đại hội XIV, thông qua nhiều nghị quyết và định hướng quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đạt được trong suốt quá trình xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới của dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thông tin với Chủ tịch nước Lương Cường về một số nội dung chính của kết quả Đại hội XII Đảng NDCM Lào, thông báo về tình hình Lào thời gian gần đây..., Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chân thành cảm ơn Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự ủng hộ, hỗ trợ to lớn, quý báu và kịp thời trong suốt thời gian qua; khẳng định sẽ cùng Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển sâu sắc, thiết thực, vì mục tiêu phát triển của mỗi quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những kết quả tích cực trong hợp tác Việt Nam - Lào thời gian qua. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Chủ tịch nước nhấn mạnh việc hai nước tăng cường đoàn kết, gắn bó, thường xuyên chia sẻ thông tin và phối hợp chặt chẽ lập trường càng trở nên cần thiết và có ý nghĩa hơn bao giờ hết, qua đó hỗ trợ lẫn nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của mỗi Đảng, mỗi nước.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, Chủ tịch nước cho biết hai bên tiếp tục xác định gắn kết chiến lược trong quan hệ chính trị là trụ cột, giữ vai trò định hướng tổng thể cho hợp tác song phương. Đồng thời, hai nước sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội của mỗi quốc gia; phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án hợp tác trọng điểm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Bên cạnh đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của hai nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu; tăng cường trao đổi lập trường về các vấn đề chiến lược và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng và tin tưởng rằng trên nền tảng vững chắc của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt "vừa là đồng chí, vừa là anh em", cùng những nhận thức chung cấp cao, lợi ích gắn bó và những thành quả quan trọng đạt được thời gian qua, quan hệ hai nước sẽ tiếp tục được làm sâu sắc hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Một số hình ảnh buổi hội kiến:

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 2.

Chủ tịch nước Lương Cường đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 4.

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 5.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 6.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội kiến. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 7.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 8.

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 9.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào - Ảnh 10.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

(NLĐO)- Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith được tổ chức với nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia, cùng loạt đại bác hùng tráng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27-1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và Phu nhân sắp thăm Việt Nam

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến ngày 27-1.

Việt Nam - Lào tổng bí thư chủ tịch nước lào Thongloun Sisoulith Chủ tịch nước Lương Cường
