Chủ tịch nước Lương Cường: Lựa chọn cán bộ có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm

Sáng 5-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Quảng Ninh về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo về tình hình kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sâu sát, kịp thời. Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập nghị quyết được tổ chức nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả, với hình thức linh hoạt, sáng tạo, thông qua tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 201 điểm cầu, thu hút gần 22 nghìn đại biểu tham dự.

Công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt, bài bản, bảo đảm đúng chủ trương, lộ trình, quy trình và tiến độ đề ra. Đề án sắp xếp được xây dựng công phu, tỉ lệ đồng thuận của cử tri đạt rất cao (trên 99%).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất thông qua phương án sắp xếp 171 đơn vị thành 54 đơn vị; đồng thời thảo luận, cho ý kiến về việc đặt tên và nơi đặt trụ sở của đơn vị hành chính cấp xã mới.

Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV được triển khai nghiêm túc, bám sát chỉ đạo của Trung ương và thực tiễn địa phương.

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục được duy trì ở mức cao, GRDP quý I/2025 tăng 10,91%, vượt kịch bản đề ra. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã thảo luận, thống nhất điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 của tỉnh đạt trên 14%, vượt 2% so với chỉ tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 25/NQ-CP, cao nhất từ trước đến nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch nước Lương Cường ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh trong việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Cùng với việc tập trung cao độ cho quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 11, tỉnh Quảng Ninh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo quốc gia được giữ vững; hoạt động đối ngoại được chú trọng mở rộng, ngày càng đi vào chiều sâu.

Đánh giá việc triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là một vấn đề lớn, mang tính chiến lược song trong quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi sự xáo trộn về bộ máy, về tư tưởng một bộ phận đội ngũ cán bộ, đảng viên và trong nhân dân, Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Ninh phải tiếp tục phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và khát vọng phát triển, xứng đáng là một địa phương đi đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc.

Chủ tịch nước chỉ rõ những kết quả đạt được trong thời gian qua mới chỉ là bước đầu, vì vậy trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tương trợ lẫn nhau; quan tâm làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ các cấp và trong các tầng lớp nhân dân bằng những hình thức phù hợp; nhất là về những vấn đề mới, cốt lõi trong sửa đổi Hiến pháp và xây dựng pháp luật; trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội; trong công tác xây dựng Đảng; xây dựng bộ máy trong hệ thống chính trị; đồng thời, quán triệt lồng ghép các văn kiện chuẩn bị đại hội Đảng các cấp với quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 11.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo (Ảnh: TTXVN)

Liên quan đến việc thực hiện tổ chức sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, Chủ tịch nước nhấn mạnh Quảng Ninh phải nắm chắc và quán triệt việc sắp xếp phải tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục quán triệt, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung còn lại theo kế hoạch đã xác định. Trong đó, cần đặc biệt chú ý giữ vững nguyên tắc, thực hiện công khai minh bạch, sắp xếp, bố trí cán bộ các cấp đúng người, đúng việc; bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ; cán bộ được lựa chọn phải thực sự là những người có bản lĩnh, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì lợi ích chung, có khả năng tổ chức công việc hiệu quả trong bối cảnh địa bàn rộng, mô hình mới.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục rà soát, chuẩn bị thật tốt các nội dung văn kiện; trong đó, cần chú ý quán triệt, bổ sung những định hướng, những điểm mới của Trung ương trong dự thảo Báo cáo chính trị, trong công tác xây dựng Đảng, trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2026-2030); đồng thời, văn kiện đại hội cũng phải thể hiện là kết tinh trí tuệ, ý chí, khát vọng phát triển của tỉnh.

Mặt khác, Chủ tịch nước cho rằng cần kết hợp thực hiện tốt công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách trong giải quyết chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp tổ chức bộ máy và những cán bộ không đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng chế độ, chính sách theo quy định; kịp thời xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện.

Quá trình kiện toàn cán bộ và sắp xếp tổ chức bộ máy phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan, tổ chức, tuyệt đối không để gián đoạn, không ảnh hưởng đến các hoạt động của Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đặc biệt chú trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng đã xác định...