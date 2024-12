Chủ tịch nước Lương Cường: Tiếp tục xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh"

Sáng 14-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Quân đội nhân dân Việt Nam - Truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh". Chủ tịch nước Lương Cường cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội thảo.



Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá hội thảo khoa học này là một trong những hoạt động lớn, trọng tâm trong chuỗi các hoạt động cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chủ tịch nước đề nghị hội thảo cần tập trung thảo luận làm sâu sắc hơn ý nghĩa khoa học và thực tiễn của sự kiện trọng đại này. Đặc biệt cần tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh. Đây là nguyên tắc nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho lực lượng vũ trang ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bên cạnh đó, phân tích, luận giải, làm sâu sắc và nổi bật những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, phẩm chất và giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ", qua đó đúc rút những bài học lịch sử, phát huy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu trong thời bình của quân đội.

Ngoài ra, tiếp tục điều chỉnh tổ chức hoàn thành mục tiêu xây dựng quân đội "tinh, gọn, mạnh", tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Tiếp đó, luận giải và khẳng định tầm quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị là cơ sở; xây dựng Đảng bộ quân đội thật sự trong sạch vững mạnh, gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tạo cơ sở vững chắc để nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, luôn đề cao cảnh giác cách mạng, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, phát huy vai trò nòng cốt trong củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thường xuyên củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa quân với dân. Tiếp tục quán triệt, phân tích, luận giải sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm nâng cao sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại Hội thảo



"Cán bộ, chiến sĩ toàn quân cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất, thực hiện toàn quân một ý chí, quân với dân một ý chí, phấn đấu lập nhiều thành tích xuất sắc, là lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng rằng quân đội nhân dân sẽ không ngừng phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục lập nên những chiến công xuất sắc, cùng toàn dân bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phồn vinh, hạnh phúc của dân tộc"- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, lĩnh hội toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Lương Cường. Cùng với đó, tiếp tục triển khai các sự kiện hoạt động khoa học có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc, nhằm khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân và sự nghiệp quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, làm sâu sắc và nổi bật những đóng góp to lớn trong quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tầm quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh chính trị cơ sở, vai trò, thành tựu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Qua đó, đúc rút những bài học lịch sử, những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự, vận dụng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố bảo vệ Tổ quốc.