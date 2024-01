Chủ tịch nước tham dự 2 hoạt động ấm áp tại Sóc Trăng

Ngày 1-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ tổng kết chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng 1.200 căn nhà cho người nghèo, người khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Số căn nhà hỗ trợ cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng lần này được Bộ Công an vận động kinh phí từ các doanh nghiệp. Mỗi căn nhà trị giá 63 triệu đồng, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ đối ứng 13 triệu đồng/căn.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao nhà cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại tỉnh Sóc Trăng

Đến nay, sau thời gian tích cực triển khai, 1.200 căn nhà được hoàn thành đúng tiến độ và bàn giao cho người nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Lâm Văn Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tỉnh đã thành lập các ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động các cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Đến nay, đã vận động, hỗ trợ xây dựng hơn 5.000 căn nhà cho người có công, hộ nghèo bức xúc về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhấn mạnh việc triển khai chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở từ nguồn vận động của Bộ Công an và Công an tỉnh Sóc Trăng không chỉ thể hiện sự chung tay của lực lượng công an cùng với địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, nhà nước mà còn củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân đối với lực lượng công an.

"Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, thiết thực và là nguồn động viên tinh thần to lớn để các hộ nghèo tiếp tục vượt khó, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua đây, tôi mong các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn bằng nỗ lực của bản thân, cùng với sự quan tâm của Đảng, nhà nước và cộng đồng sẽ quyết tâm vươn lên thoát nghèo bền vững" – Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhắn nhủ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà và chúc mừng chị Lý Thị Tha Ly có ngôi nhà mới

Chị Lý Thị Tha Ly (ngụ huyện Mỹ Xuyên), một hộ dân được hỗ trợ nhà trong đợt này, tỏ ra vui mừng khi có được căn nhà mới đúng vào ngay dịp Tết Dương lịch 2024.

"Có được nhà mới, tôi sẽ chuyên tâm làm ăn, lo dạy con cái thật tốt, đóng góp hữu ích cho xã hội" - chị Ly xúc động chia sẻ.

Nhân chuyến công tác tại tỉnh Sóc Trăng, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm hỏi sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh tại huyện Mỹ Xuyên.

Cùng đi với đoàn có ông Trần Văn Rón, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Lâm Văn Mẫn, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng; bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng; ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh có chồng và 2 người con là liệt sĩ. Bản thân Mẹ cũng đã từng tham gia cách mạng và giữ nhiều chức vụ quan trọng qua các thời kỳ của Huyện ủy Mỹ Xuyên.

Tại đây, Chủ tịch nước đã ghi nhận những đóng góp của Mẹ Lê Thị Thạnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và mong Mẹ luôn khỏe mạnh, sống trường thọ và tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ con cháu.

Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thạnh bày tỏ niềm vui và xúc động khi được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến thăm và cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đảng, nhà nước đã luôn quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng thời hứa sẽ tiếp tục nêu gương, dạy bảo con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, luôn là công dân tốt trong xã hội.