Chủ tịch nước Tô Lâm bàn giao chức năng, nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 11-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị bàn giao công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Công an giữa Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an.



Chủ tịch nước Tô Lâm và Bộ trưởng Lương Tam Quang ký biên bản bàn giao công tác. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Thượng tướng Lương Tam Quang đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an; khẳng định, điều này thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân (CAND), sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của Thượng tướng Lương Tam Quang trên lĩnh vực công tác được giao phụ trách những năm qua.

Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong gần hai nhiệm kỳ giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, ông đã cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, được Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao.

Ngày 6-6, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng ngày, Bộ Chính trị đã có Quyết định chỉ định Thượng tướng Lương Tam Quang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thời gian tới, lực lượng CAND tiếp tục tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; đảm bảo TTATXH, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; tiếp tục thực hiện tốt vai trò tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác công an. Tiếp tục mở rộng công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT; tham gia hiệu quả các hoạt động giữ gìn hòa bình, xứng đáng là lực lượng "đi trước mở đường". Cùng với đó, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, trọng tâm là hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị…

Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Thượng tướng Lương Tam Quang bày tỏ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ Bộ trưởng từ Chủ tịch nước Tô Lâm; hứa với Chủ tịch nước sẽ phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các lãnh đạo chủ chốt và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND tiếp tục không ngừng nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đề cao trách nhiệm nêu gương, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng, hết sức vì sự nghiệp chung, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; kế tục xứng đáng truyền thống vẻ vang mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ CAND đã dày công xây dựng, bồi đắp.

Ngay sau buổi bàn giao, Bộ trưởng Lương Tam Quang sẽ khẩn trương chỉ đạo các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND, tiếp nối những tư tưởng, những chỉ đạo, những công việc mà Chủ tịch nước đang lãnh đạo, chỉ đạo, với mục tiêu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, trước hết là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII…