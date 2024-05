Chủ tịch nước Tô Lâm: Không có ai bảo vệ tốt bằng nhân dân

Theo Chủ tịch nước, khách quốc tế rất cảm phục vì đảm bảo được sự an toàn. Nhiều lãnh đạo các nước khi đến Việt Nam được tự do đi ăn phở, đi ăn bún, đi ra công viên, ăn bánh mì, đi ra bờ hồ, đi cà phê vì rất an toàn.

Vì cảm nhận được sự an toàn nên các nguyên thủ khi ở Việt Nam mới đi trải nghiệm. Nhờ đó đã góp phần giúp Việt Nam nâng cao được vị thế.