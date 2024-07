Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn mong Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện

Sáng 8-7, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 20 để đánh giá tình hình kinh tế chính trị 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.



Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Thanh Hóa sáng nay 8-7

Dự, chỉ đạo tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó có Nghị quyết số 37 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa.

"Tôi cũng đề nghị, qua hơn 2 năm thực hiện phải tiến hành sơ kết Nghị quyết 37 để phát huy mặt làm được, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những việc đang làm và đồng thời có quyết tâm cao để thực hiện những việc còn lại. Để sau 5 năm tổng kết xem có những cơ chế, chính sách gì nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Thanh Hóa tiếp tục phát triển vươn lên" - Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa

Người đứng đầu Quốc hội lưu ý Thanh Hóa tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng cao, chuyển tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Tập trung xây dựng, quản lý các khu công nghiệp, cụm công nghiệp xanh, phát triển công nghiệp theo chiều sâu; thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là ngành công nghiệp không khói của tỉnh, vì vậy cần đặc biệt quan tâm, có nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng gắn với du lịch biển thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy mạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, kinh tế - xã hội, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng, tạo sự kết nối liên thông, đồng bộ; thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, huy động các nguồn lực để đầu tư, nâng cấp hạ tầng số…

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, báo cáo tình hình kinh tế, chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, toàn diện và khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững. Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương; thực hiện tốt công tác an sinh, phúc lợi xã hội, chăm sóc người có công với cách mạng.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, phải nỗ lực, quyết tâm tâm thật sự, đoàn kết, thống nhất thực sự, dân chủ, công tâm, vô tư, trước hết là vì dân, vì nước, vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để có tiêu chí phấn đấu.

Chủ động và kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu hiện nay; không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc; thực hiện hiệu quả chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ có tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đại biểu tham gia thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gửi tới kỳ họp

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục "Đoàn kết trong đảng, đoàn kết trong hệ thống chính trị, đoàn kết trong toàn quân, toàn dân", vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 "là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại", "là một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc", đến năm 2045 "là tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước", tỉnh Thanh Hóa sẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.