Sáng 15-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, ghi nhận, đánh giá cao các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, các nhiệm vụ đều bảo đảm đúng tiến độ, chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng để thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ sau Phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng xem xét, thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, văn bản này đã được xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Báo cáo tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết tính đến ngày 11-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.

Về công tác nhân sự, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đang triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau đó, sẽ làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (dự kiến đầu tháng 11-2025); xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến (dự kiến giữa tháng 11-2025).

Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân xây dựng Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Bộ Công an hiện đang triển khai xây dựng Chỉ thị, Kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; xây dựng dự thảo quy trình lập danh sách cử tri, kiểm tra tư cách cử tri, phát phiếu bầu cử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử; chỉ đạo tập trung triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức chuẩn bị cho cuộc bầu cử...