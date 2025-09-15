Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia

Văn Duẩn

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Sáng 15-9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, đã chủ trì Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Phiên họp Hội đồng Bầu cử quốc gia. Ảnh: Lâm Hiển

Tham dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia kiêm Trưởng Tiểu ban Nhân sự Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia...

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, ghi nhận, đánh giá cao các Tiểu ban của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, các nhiệm vụ đều bảo đảm đúng tiến độ, chuẩn bị các điều kiện cho công tác bầu cử.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phiên họp thứ hai của Hội đồng Bầu cử quốc gia có ý nghĩa rất quan trọng để thảo luận, cho ý kiến về: Dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 từ sau Phiên họp thứ nhất đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng xem xét, thông qua Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, văn bản này đã được xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Báo cáo tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng - Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia - cho biết tính đến ngày 11-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã hoàn thành việc ban hành 15 văn bản hướng dẫn.

Về công tác nhân sự, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đang triển khai xây dựng dự thảo Tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVI, sau đó, sẽ làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ đại biểu Quốc hội trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định (dự kiến đầu tháng 11-2025); xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến (dự kiến giữa tháng 11-2025).

Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị toàn quân xây dựng Kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Bộ Công an hiện đang triển khai xây dựng Chỉ thị, Kế hoạch về bảo đảm an ninh, trật tự cuộc bầu cử; xây dựng dự thảo quy trình lập danh sách cử tri, kiểm tra tư cách cử tri, phát phiếu bầu cử trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh điện tử; chỉ đạo tập trung triển khai công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ phù hợp với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy, mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức chuẩn bị cho cuộc bầu cử...

Tin liên quan

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Danh sách Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

(NLĐO) - Hội đồng Bầu cử quốc gia đã được kiện toàn với 19 thành viên, trong đó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Chủ tịch Hội đồng.

Thành lập Hội đồng Bầu cử quốc gia gồm 19 thành viên

(NLĐO)- Theo Nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội sẽ làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

hội đồng bầu cử quốc gia Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh mẫn Chủ tịch Quốc hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI đại biểu HĐND các cấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo