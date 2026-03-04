HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Chủ tịch Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa:Tư duy phát triển du lịch trong cấu trúc kinh tế mới

H.Đông

Trong bức tranh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP HCM, ngành dịch vụ du lịch đang ngày càng giữ vai trò chủ đạo.

Sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI của bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) - thu hút sự quan tâm bởi bà là người trực tiếp điều hành một doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực này.

Giai đoạn bà Ánh Hoa phụ trách ngành du lịch TP HCM ghi dấu sự chuyển hướng chiến lược: thay vì tăng trưởng thuần túy theo số lượng khách, du lịch được định vị theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng chuỗi cung ứng dịch vụ. Đặc biệt, trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, ngành du lịch Thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm xã hội, kết nối doanh nghiệp chung tay hỗ trợ lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn, thể hiện rõ vai trò đồng hành của ngành kinh tế dịch vụ mũi nhọn với cộng đồng.

Chủ tịch Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa:Tư duy phát triển du lịch trong cấu trúc kinh tế mới - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group

Sau khi chuyển sang vai trò lãnh đạo doanh nghiệp, tư duy quản trị của bà Ánh Hoa tiếp tục thể hiện rõ ở việc tái cấu trúc danh mục sản phẩm, tối ưu vận hành hệ thống lưu trú - lữ hành - ẩm thực, đồng thời chú trọng đầu tư vào đào tạo nhân lực và ứng dụng công nghệ.

Theo quan điểm của bà Ánh Hoa, du lịch không thể phát triển theo mô hình "chi phí thấp kéo dài", mà cần cân bằng giữa phân khúc đại chúng và cao cấp, bảo đảm hiệu quả tài chính và duy trì chất lượng thương hiệu.

Việc một nhà quản trị doanh nghiệp tham gia cơ quan lập pháp có thể tạo thêm tiếng nói thực tiễn trong xây dựng chính sách kinh tế dịch vụ, cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Chủ tịch Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa:Tư duy phát triển du lịch trong cấu trúc kinh tế mới - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group - chúc mừng năm mới du khách trong buổi đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến TP Hồ Chí Minh chiều mùng 5 Tết

Không chỉ chú trọng hiệu quả kinh tế, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa còn đặc biệt quan tâm đến yếu tố con người, bình đẳng giới và các hoạt động an sinh xã hội. Quan điểm phát triển bền vững được thể hiện qua việc thúc đẩy môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo điều kiện để lao động nữ phát huy năng lực, đồng thời lan tỏa các chương trình thiện nguyện, chăm lo cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong chương trình hành động khi ứng cử đại biểu Quốc hội, bà nhấn mạnh việc phát huy trách nhiệm của người đại biểu của Nhân dân: tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; tăng cường giám sát việc thực thi chính sách; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt, với kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế dịch vụ và doanh nghiệp nhà nước, bà xác định sẽ đóng góp vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa:Tư duy phát triển du lịch trong cấu trúc kinh tế mới - Ảnh 3.

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực món ngon Saigontourist Group

"Tôi xác định vai trò của đại biểu Quốc hội trước hết là tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật. Với kinh nghiệm quản lý ngành và doanh nghiệp, tôi sẽ kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng tạo thuận lợi cho đầu tư, đổi mới sản phẩm, phát triển kinh tế ban đêm, du lịch xanh và du lịch thông minh. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, đảm bảo các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động được triển khai hiệu quả, thực chất", bà Ánh Hoa chia sẻ về phần nội dung trọng tâm trong chương trình hành động của mình khi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Saigontourist Group Nguyễn Thị Ánh Hoa:Tư duy phát triển du lịch trong cấu trúc kinh tế mới - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP Hồ Chí Minh

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Saigontourist Group vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại Thành phố Hồ Chí Minh đơn vị bầu cử số 2, với sự tín nhiệm cao của cử tri nơi công tác và nơi cư trú.

Sinh năm 1977, quê quán xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh (trước đây là xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), bà Nguyễn Thị Ánh Hoa là cán bộ trưởng thành từ công tác thực tiễn, có bề dày kinh nghiệm quản lý nhà nước và doanh nghiệp. Trước khi nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Saigontourist Group, bà đã có thời gian dài là Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, đã đóng góp nhiều thành tích đối với ngành du lịch TP HCM và Việt Nam, được nhận nhiều thành tích cao của Trung ương, TP HCM. Bà cũng là đại biểu Hội đồng nhân dân TP HCM nhiệm kỳ 2021-2026 và được cử tri tín nhiệm cao.

