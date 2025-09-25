HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chủ tịch SSI lạc quan: Chứng khoán Việt Nam sáng cửa nâng hạng

Tin, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Chủ tịch Chứng khoán SSI ông Nguyễn Duy Hưng tự tin trên 90% thị trường chứng khoán sẽ nâng hạng vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 này.

Tại đại hội cổ đông bất thường chiều 25-9, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán SSI, tin tưởng khả năng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng hạng hơn trên 90%, có thể đến 95%.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, nâng hạng thị trường không phải là "phép màu" biến hóa từ không thành có mà là cả một quá trình dài hạn đạt được. Nâng hạng là gia tăng thêm niềm tin, để các nhà đầu tư nước ngoài có cơ sở để tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam, thừa nhận thị trường chúng ta tiến đến bước phù hợp, đạt tiêu chuẩn quốc tế.


Chủ tịch Chứng khoán SSI- ông Nguyễn Duy Hưng tự tin trên 90% thị trường chứng khoán sẽ nâng hạng trong tháng 10.

Đại diện lãnh đạo Chứng khoán SSI cũng cho biết thêm việc nâng hạng là một trong những thành quả của Chính phủ, Bộ Tài chính và các thành viên thị trường. Có rất nhiều thay đổi liên quan cơ chế, chính sách để đạt các tiêu chí nâng hạng, điều này đã tốt cho thị trường, nhà đầu tư. Việc vận hành hệ thống công nghệ (KRX) cho ra mắt các sản phẩm mới, tạo sự bùng nổ thanh khoản cho thị trường là cái được điển hình.

Chủ tịch Chứng khoán SSI: Tự tin trên 90% thị trường chứng khoán sẽ được nâng hạng - Ảnh 1.

Cổ đông tham dự ĐHCĐ Chứng khoán SSI

Bên cạnh đó, việc Nhà nước khuyến khích cho doanh nghiệp đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) trở lại để thu hút vốn cũng là cơ sở mở ra chặng đường mới cho sản phẩm phái sinh, quỹ ETF.

Tại đại hội, lãnh đạo Chứng khoán SSI cũng cho biết dự báo đến quý III này SSI đạt 94% kế hoạch năm. Cả năm sẽ vượt kế hoạch ít nhất 15-20%.

ĐHCĐ Chứng khoán SSI đã thông qua phương án phát hành 415,58 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức thực hiện quyền mua tỉ lệ 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu). SSI có thể thu về tối đa 6.234 tỉ đồng từ đợt này. Sau khi phát hành, vốn điều lệ Chứng khoán SSI dẫn đầu thị trường về quy mô vốn là 24.935 tỉ đồng.

Về việc tham gia thị trường tài sản số, ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng Chứng khoán SSI đã song hành cùng các cơ quan chức năng tham gia xây dựng thị trường. Nhưng đây là câu chuyện của tương lai, của giới trẻ, SSI luôn thận trọng. SSI cũng phải tính toán kỹ, quản trị rủi ro, cho chuyện 5-10 năm chứ không phải 1-2 năm.

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: Niềm tin vào tiềm năng nội tại đang rất lớn

Chủ tịch Chứng khoán SSI Nguyễn Duy Hưng: Niềm tin vào tiềm năng nội tại đang rất lớn

(NLĐO)- Theo ông Nguyễn Duy Hưng, niềm tin vào tiềm năng nội tại đang lớn hơn những lo ngại bên ngoài

SSI của ông Nguyễn Duy Hưng sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường chứng khoán

(NLĐO)- Công ty CP Chứng khoán SSI đã sẵn sàng cho việc nâng hạng thị trường với phương châm hành động bền vững, hiệu quả và minh bạch

