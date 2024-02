Ngày 27-2, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết Tòa vừa ra quyết định đưa Đỗ Anh Dũng (SN 1961), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, và 14 đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vào ngày 19-3 tới đây.

Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa sẽ được dự kiến diễn ra trong 20 ngày.



Bị can Đỗ Anh Dũng (bìa trái) cùng các đồng phạm. Ảnh: Bộ Công an

Ngoài bị can Đỗ Anh Dũng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội còn truy tố các bị can cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Đỗ Hoàng Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (con trai bị can Dũng); Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Trần Hồng Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Khoa Đức, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông; Lê Văn Thịnh, phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh…

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng có 1 luật sư Giang Hồng Thanh (Văn phòng luật sư Giang Thanh) bào chữa. Con trai ông Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt cũng có 1 luật sư Nguyễn Anh Tú (Đoàn luật sư Bắc Giang), bào chữa.

Theo cáo buộc, tháng 6-2021, Tân Hoàng Minh có vay nợ lớn, các dự án chưa thể triển khai và thêm ảnh hưởng của COVID-19 nên "khó khăn về tài chính". Tập đoàn này có dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỉ đồng.

Vào tháng 1-2022, Tân Hoàng Minh tăng dư nợ lên gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể các khoản nợ đến từ 8 gói trái phiếu đã phát hành năm 2021. Trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và có tiền chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới tại Tân Hoàng Minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.

Các bị can thống nhất Tân Hoàng Minh sẽ không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời. Thay vào đó, 3 công ty con thuộc tập đoàn sẽ tiến hành bán trái phiếu riêng lẻ gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông.

Sau đó, các công ty con này mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, tổng trị giá hơn 10.000 tỉ đồng. Qua đây, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng.

Số tiền huy động được, bị can Dũng và đồng phạm chi tiêu vào việc khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Cơ quan tố tụng cáo buộc 15 bị can trong vụ chiếm đoạt 8.643 tỉ đồng và hiện số tiền này đã giao nộp để hoàn trả cho các bị hại.

Trong vụ án này, bị can Đỗ Anh Dũng là người có trách nhiệm, vai trò chính nhưng phía điều tra ghi nhận người này có nhiều tình tiết giảm nhẹ như tham gia hoạt động từ thiện; nhận nhiều bằng khen của các cơ quan trung ương và đặc biệt là bị can Dũng tích cực khắc phục hậu quả vụ án.