Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu dốc toàn lực cứu hộ sau trận lũ quét ở Cam Túc

CCTV - Đài truyền hình trung ương Trung Quốc - đưa tin huyện Du Trung thuộc tỉnh Cam Túc hứng chịu những trận mưa như trút nước từ khoảng 18 giờ tối 7-8 (giờ địa phương). Lũ quét kéo theo sau đó khiến 4.000 người mắc kẹt, 10 người thiệt mạng và 33 người mất tích.

Tại một khu vực miền núi, lượng mưa đã lên tới 196 mm kể từ đầu giờ tối 7-8 (giờ địa phương). Lượng mưa trung bình tại huyện Du Trung thường quanh mốc 300-400 mm/năm.

"Ưu tiên hàng đầu là nỗ lực hết sức tìm kiếm và cứu hộ người mất tích, di dời và tái định cư công dân đang trong vùng nguy hiểm, giảm thiểu thương vong, đồng thời khôi phục thông tin liên lạc và giao thông càng nhanh càng tốt” - CCTV dẫn tời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập Cận Bình cảnh báo chính quyền địa phương không nên “chủ quan và bất cẩn” trước những hiện tượng thời tiết cực đoan gần đây.

Lực lượng cứu hộ khôi phục một con đường bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở huyện Du Trung, tỉnh Cam Túc ngày 8-8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Cùng ngày 8-8, Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc thông báo đã phân bổ 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 13,92 triệu USD) hỗ trợ cứu nạn cứu hộ ở Cam Túc. Kể từ tháng 4, chính phủ Trung Quốc đã chi ít nhất 6 tỉ nhân dân tệ cho hoạt động cứu trợ thiên tai.

Trong những tuần gần đây, miền Bắc và miền Nam Trung Quốc chứng kiến những trận mưa kỷ lục. Từ cuối tháng 7, mưa lớn và lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 60 người trên khắp miền Bắc Trung Quốc, trong đó có cả thủ đô Bắc Kinh. Nhiều nhà khí tượng học cho rằng các hiện tượng khắc nghiệt có liên quan tới biến đổi khí hậu.

Cùng ngày 8-8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) ban hành cảnh báo mưa lớn đặc biệt ở khu vực Kirishima, tỉnh Kagoshima - phía Tây Nam Nhật Bản. Cơ quan này kêu gọi người dân cảnh giác với lở đất, lũ lụt ở vùng trũng thấp và nước sông dâng cao.

Trong vòng 24 giờ tính đến 5 giờ ngày 8-8 (giờ địa phương), Kirishima ghi nhận lượng mưa kỷ lục 500 mm, gấp đôi lượng mưa trung bình cả tháng 8.

JMA cho biết khu vực này đang chứng kiến “những trận mưa lớn chưa từng thấy” nhưng đã hạ cấp mức cảnh báo khi mưa giảm dần.

“Xin hãy tiếp tục cảnh giác và đảm bảo an toàn cho bản thân” - quan chức JMA Shuichi Tachihara phát biểu.

Mưa lớn dự kiến tiếp diễn ở khu vực Kyushu, trong đó có Kagoshima, đến hết 10-8.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp ứng phó, cung cấp thông tin, hỗ trợ sơ tán và tiến hành hoạt động cứu hộ.