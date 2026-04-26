Chủ tịch TCBS hé lộ chiến lược với tài sản mã hóa và sàn vàng

Tại đại hội, nhiều cổ đông đặc biệt quan tâm tới sản phẩm tài sản mã hoá. Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh đã thẳng thắn chia sẻ về chiến lược phát triển sản phẩm này.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần đầu năm 2026

Theo ông, TCBS hiện là một trong số ít công ty được lựa chọn để tiếp tục tham gia quá trình xem xét và rà soát toàn diện. Đây là lĩnh vực còn rất mới tại Việt Nam, nên các cơ quan quản lý cũng cần thêm thời gian để nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý. "Chúng tôi kỳ vọng trong năm nay có thể nhận được giấy phép"- ông nói.



Tài sản mã hóa không chỉ là sàn giao dịch

Trong thời gian chờ đợi, ông Minh cho hay, TCBS không chỉ tập trung vào việc xây dựng một sàn giao dịch. Tài sản mã hóa là một chuỗi giá trị hoàn chỉnh, trong đó sàn giao dịch chỉ là một khâu nhỏ. TCBS đang phát triển đồng bộ nhiều mảng trong hệ sinh thái này.

TCBS hướng đến việc tư vấn phát hành các tài sản số hóa (token), tức là chuyển đổi các tài sản thực thành token để có thể giao dịch trên nền tảng số. Bên cạnh đó, một mảng đặc biệt quan trọng là lưu ký tài sản. Với nhà đầu tư, yếu tố cốt lõi là tài sản được lưu trữ như thế nào, mức độ an toàn ra sao, dù là ví nóng hay ví lạnh. Điều này tương tự như việc lựa chọn ngân hàng để gửi tiền, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.

Về mảng vàng, ông Minh chia sẻ cá nhân ông đang tham gia cùng Techcombank trong quá trình xin cấp phép kinh doanh vàng miếng. Khi được cấp phép, đây sẽ là một sản phẩm đầu tư mới mà ngân hàng có thể cung cấp cho khách hàng.

Trong tương lai, khi thị trường vàng phát triển, các sản phẩm liên quan cũng có thể được mở rộng, chẳng hạn như số hóa vàng (tokenize vàng), chia nhỏ giá trị đầu tư thay vì mua nguyên cây vàng, hoặc các nền tảng giao dịch vàng. Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào chủ trương và khung pháp lý của Nhà nước.

Chủ tịch HĐQT TCBS Nguyễn Xuân Minh

Trên thế giới, vàng đã được phát triển thành nhiều sản phẩm tài chính đa dạng như chứng khoán phái sinh hay quỹ ETF vàng. Đây cũng là những hướng đi mà TCBS quan tâm và sẽ triển khai khi điều kiện pháp lý cho phép.

Tại Đại hội, các cổ đông tham gia Đại hội đã đồng thuận cao với tất cả tờ trình do HĐQT đề xuất, đồng thời thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu đạt 13.227 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 26% và 18% so với năm 2025 (sau khi loại trừ khoản thu nhập phát sinh một lần vào quý IV-2025), phản ánh định hướng tăng trưởng thực chất và bền vững.



Theo kế hoạch, TCBS tập trung triển khai đồng bộ các trọng tâm chiến lược nhằm củng cố nền tảng tăng trưởng bền vững, đồng thời mở rộng các động lực kinh doanh mới dựa trên công nghệ và nhu cầu thị trường.

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, Đại hội cũng thông qua phương án trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Dự kiến, TCBS sẽ phát hành cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 20%, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty tại ngày 31-12-2025.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian dự kiến phát hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản xác nhận đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của TCBS.