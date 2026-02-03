Ngày 3-2, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai cho biết đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả xác minh các nội dung báo chí phản ánh những vụ việc tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Ban đại diện phụ huynh trao mái che cho Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ

Đối với phản ánh Ban đại diện phụ huynh bị tố lạm thu, trường buộc dừng tài trợ, UBND phường Quy Nhơn Nam đã yêu cầu nhà trường và Ban đại diện phụ huynh hoàn trả toàn bộ số tiền đã huy động để thực hiện các nội dung không phù hợp quy định của Bộ GD-ĐT khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Tổng số tiền phải hoàn trả hơn 469 triệu đồng. Hiện nhà trường và Ban đại diện phụ huynh đang tổ chức hoàn trả cho các phụ huynh học sinh.

Liên quan phản ánh giáo viên tự ý sửa bài thi cuối học kỳ I năm học 2025–2026, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô T.T.K.N., giáo viên tiếng Anh, để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh.

Qua xác minh, Phòng Văn hóa – Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô N. đã chỉnh sửa bài thi của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy. Từ vi phạm này, cơ quan chuyên môn đề nghị hiệu trưởng nhà trường tổ chức kiểm điểm, xử lý kỷ luật giáo viên theo quy định. Nhà trường hiện đang tiến hành các bước kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã giao Sở GD-ĐT phối hợp UBND phường Quy Nhơn Nam và các cơ quan liên quan theo dõi, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Cụ thể, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Ban Giám hiệu nhà trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền; không để vụ việc kéo dài, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngành giáo dục. Việc xử lý phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 8-2.

Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai phải triển khai ngay các giải pháp chấn chỉnh tình trạng lạm thu, vận động đóng góp và xã hội hóa giáo dục sai quy định; tăng cường kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, tổ chức bán trú và bữa ăn cho học sinh, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và xử lý nghiêm nếu để xảy ra tiêu cực.