Chủ tịch TP Huế chỉ đạo "nóng" vụ bắn súng thần công gây "tai tiếng" tại Kỳ đài

Ngày 9-5, Văn phòng UBND TP Huế đã có thông báo kết luận của ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, tại cuộc họp nghe báo cáo công tác tổ chức các chương trình trình diễn tại khu vực Kỳ đài - Đại nội Huế.

Trước đó, vào ngày 8-5, ông Phương đã chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành để nghe báo cáo công tác tổ chức các chương trình trình diễn tại khu vực Kỳ đài do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế thực hiện.

Hoả pháo súng thần công được bắn từ Kỳ đài rơi xuống Phu Văn Lâu - nơi có nhiều người xem.

Theo kết luận, ông Phương thống nhất về việc giao cho đơn vị này tổ chức hoạt động trình diễn các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng tại khu vực Kỳ đài vào tối thứ bảy hàng tuần, bảo đảm tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ; có thông báo cụ thể về thời gian và địa điểm trong thời gian tới để phục vụ nhân dân và du khách.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khẩn trương phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công ty Việt Giang và các đơn vị liên quan nghiên cứu cơ sơ pháp lý, căn cứ Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo và Nghị định 56/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP để giải trình và báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo cáo UBND TP kết quả thực hiện trước ngày 10-5.

Hình ảnh khán giả bỏ chạy khi hỏa pháo súng thần công rơi vào khu vực người xem.

Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các chương trình sự kiện; đảm bảo an ninh an toàn, phòng chống cháy nổ… theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế và các đơn vị liên quan về công tác tổ chức các chương trình, sự kiện diễn ra trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Huế cũng giao Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế trong công tác đảm bảo an ninh trật tư, phòng cháy chữa cháy, điều tiết giao thông; hỗ trợ thẩm định về việc quản lý, sử dụng pháo... đảm bảo theo đúng quy định.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại lần bắn hỏa pháo súng thần công thứ 2 vào tối 3-5, nhiều khán giả đứng xem ở khu vực Phu Văn Lâu đã có phen hoảng hồn khi hỏa pháo rơi gần trúng người.

Hoả pháo rơi rụng xuống đọt cây, hộ thành hào.

Ngày 5-5, Cục Văn hóa cơ sở, gia đình và thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế yêu cầu kiểm tra việc tổ chức sự kiện trên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật, đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế chủ động xử lý theo thẩm quyền.

Tại thông báo kết luận, ông Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và các đơn vị liên quan có báo cáo giải trình chi tiết, cụ thể về thông tin phản ánh trên báo chí gửi Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; báo cáo UBND TP Huế trước ngày 10-5.