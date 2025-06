Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo "nóng" sau vụ C.P. Việt Nam bị "tố" bán thịt heo bệnh

Ngày 6-6, Chủ tịch UBND Hậu Giang Trần Văn Huyến đã có văn bản chỉ đạo về việc chấn chỉnh quản lý hoạt động giết mổ, quy trình kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Heo bệnh nhưng được đóng dấu kiểm dịch hình chữ nhật. Ảnh được ông L.Q.N. đăng trên mạng xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh về công tác quản lý thú y, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ bảo đảm an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh; quy trình kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ theo quy định.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý nghiêm trách nhiệm viên chức để xảy ra vi phạm.

"Chủ động phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế, Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra đột xuất về thú y, an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật; chấn chỉnh ngay và xử lý nghiêm việc giết mổ heo bệnh, heo chết do dịch bệnh, cơ sở giết mổ động vật không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, sử dụng hóa chất, phụ gia bị cấm trong giết mổ" – ông Trần Văn Huyến chỉ đạo.

Trong khi đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh này phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, buôn bán, giết mổ, sơ chế, chế biến; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc tuân thủ và thực hành tốt quy trình giết mổ, sơ chế, chế biến bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm.

Liên quan vụ việc ông N.L.C. (viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) đóng dấu kiểm dịch hình chữ nhật lên heo bệnh của Công ty Cổ phẩn Chăn nuôi C.P. Việt Nam, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Huyến cho biết đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo. "Hôm qua tôi đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương báo cáo vụ việc. Khi có báo cáo cụ thể, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm" – ông Trần Văn Huyến khẳng định.