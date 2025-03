Chủ tịch UBND tỉnh Long An dẫn đầu đoàn công tác sang Nhật Bản xúc tiến đầu tư

Sáng 30-3, tin từ UBND tỉnh Long An cho biết nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng cơ hội đầu tư và tăng cường kết nối với các đối tác Nhật Bản, đoàn công tác của tỉnh Long An do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út làm trưởng đoàn đã lên đường thăm và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 30-3 đến ngày 4-4.

Đây là hoạt động quan trọng trong chương trình xúc tiến đầu tư năm 2025 của tỉnh, tập trung vào lĩnh vực thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kết nối địa phương, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược giữa Long An và các đối tác Nhật Bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út (phải) và Thống đốc tỉnh Ibaraki tại "Lễ ký kết tuyên bố chung giữa tỉnh Long An và tỉnh Ibaraki" chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Theo lịch trình, đoàn công tác sẽ triển khai nhiều chương trình quan trọng tại Nhật Bản nhằm củng cố quan hệ song phương và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đến chào xã giao Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và Thống đốc tỉnh Ibaraki. Bên cạnh đó, đoàn sẽ triển khai nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư, làm việc trực tiếp với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội và các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Tổ chức Xúc tiến mậu dịch Nhật Bản (JETRO); Hiệp hội Hữu nghị Việt Nam - Ibaraki và Hiệp hội Nông nghiệp tỉnh Ibaraki.

Ngoài ra, đoàn tiến hành khảo sát thực tế các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu tại Ibaraki, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp tại Long An. Thông qua các cuộc gặp gỡ, trao đổi và khảo sát thực tế, đoàn kỳ vọng sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu, từ đó áp dụng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điểm nhấn quan trọng của chuyến công tác lần này là "Chương trình Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Long An – Nhật Bản 2025", do UBND tỉnh Long An phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức ở Tokyo vào ngày 31-3.

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến đầu tư quy mô lớn mà còn là diễn đàn kết nối chiến lược giữa Long An và các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu Nhật Bản. Chương trình sẽ mang đến bức tranh toàn diện về môi trường đầu tư hấp dẫn, tiềm năng phát triển và các cơ hội hợp tác tại Long An.

"Với sự tham gia của nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức tại Nhật Bản, các nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp Nhật Bản, sự kiện hứa hẹn tạo ra nhiều bước tiến quan trọng, mở ra cơ hội hợp tác mới, thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào tỉnh, góp phần đưa Long An trở thành điểm đến hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam" – đại diện UBND tỉnh Long An thông tin.