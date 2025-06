Chủ tịch UBND tỉnh Long An gửi thư chúc mừng người làm báo

Chiều 17-6, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, đã có thư gửi đến các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, nhà báo, những người làm báo trong và ngoài tỉnh.

Trong thư, ông Nguyễn Văn Út viết: "Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), thay mặt lãnh đạo tỉnh Long An, tôi trân trọng gửi đến toàn thể những người làm báo lời chúc mừng tốt đẹp nhất, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân quý nhất!

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út. Ảnh: Internet

Suốt chặng đường 100 năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế hệ người làm báo luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới sáng tạo, củng cố niềm tin và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong những năm qua, tỉnh Long An có bước phát triển khá toàn diện; quy mô nền kinh tế, thu ngân sách, tốc độ tăng trưởng GRDP thuộc nhóm dẫn đầu của cả nước và vùng ĐBSCL; hoạt động văn hóa - xã hội diễn ra sôi nổi, tươi vui; quốc phòng, an ninh, nội chính, đối ngoại được tăng cường, giữ vững; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời,...

Nổi bật là năm 2024, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Long An xếp hạng 3 cả nước và xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng các địa phương cải cách nhất trong suốt 20 năm triển khai PCI tại Việt Nam; Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) xếp hạng 6 cả nước".

Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định tỉnh luôn trân trọng ghi nhận và đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của các cơ quan báo chí và những người làm báo đối với tỉnh trong thời gian qua. Những đóng góp đó đã giúp quảng bá hình ảnh địa phương, phản ánh sinh động các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh.

"Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm "về đích" hoàn thành thắng lợi trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang triển khai mạnh mẽ cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền các cấp, tôi mong rằng các cơ quan báo chí và những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không ngừng đổi mới, sáng tạo và đồng hành cùng tỉnh Long An trên con đường phát triển.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống vẻ vang 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam và hướng tới 80 năm báo chí tỉnh Long An (1946 - 2026), đội ngũ những người làm báo hôm nay sẽ tiếp tục giữ vững "tâm sáng, lòng trong, bút sắc", góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng tỉnh Long An ngày càng giàu mạnh.

Một lần nữa, tôi thân ái gửi đến các cơ quan thông tấn, báo chí, phóng viên, nhà báo, những người làm báo lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục vững tâm - vững nghề - vững niềm tin trên hành trình vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam" – Chủ tịch UBND tỉnh Long An viết trong thư.