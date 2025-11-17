HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Ban Bí thư điều động ông Lê Hồng Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và giới thiệu để HĐND bầu Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều động Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Lê Hồng Vinh

Trưa 17-11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại đây, Ban Bí thư đã điều động ông Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Lê Hồng Vinh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An để nhận nhiệm vụ mới tại tỉnh Quảng Trị.

Trao quyết định và phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã chúc mừng và đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của ông Lê Hồng Vinh trong nhiều năm công tác ở các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Nghệ An.

Điều động Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 2.

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Hồng Vinh


Cũng theo ông Hoàng Đăng Quang, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về bố trí chức danh Chủ tịch UBND cấp tỉnh không là người địa phương, ông Lê Hồng Vinh được điều động, chỉ định để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. 

Ban Tổ chức Trung ương mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Trị tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để ông Lê Hồng Vinh hoàn thành trọng trách mới.

Quá trình công tác của ông Lê Hồng Vinh

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1-5-1974, quê ở xã Lưu Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), trình độ thạc sĩ quản lý khoa học - công nghệ. Ông từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Nghệ An.

Trước 12-2010: công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty CP Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An; Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An (chuyên viên lĩnh vực công nghiệp).

12-2010 đến 3-2014: Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải Nghệ An.

3-2014 đến 10-2015: Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

10-2015 đến 12-2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

12-2015 đến 12-2018: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An.

12-2018 đến 12-2024: Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ 31-12-2024: Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 3-1-2025: ông Lê Hồng Vinh được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.


Tin liên quan

Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Thành ủy Huế, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thay đổi nhân sự cấp cao tại địa phương.

Ông Trần Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(NLĐO) - Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Trần Phong làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

(NLĐO) – Ông Trần Phong - Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Quảng Trị công tác cán bộ Ban Bí thư Phó Bí thư tỉnh uỷ Chủ tịch UBND tỉnh nghệ an nhân sự trong tuần Lê Hồng Vinh
