Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng các lực lượng thuộc công an thành phố

Ngày 6-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Nẵng), Công an quận Thanh Khê và Công an quận Liên Chiểu.



Các lực lượng trên được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng 50 triệu đồng vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố), Công an quận Thanh Khê và Công an quận Liên Chiểu)

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao thành tích mà Công an thành phố đạt được trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh mong muốn Công an thành phố tiếp tục đấu tranh mạnh với các loại tội phạm; tập trung tuyên truyền, vận động và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; mang lại cuộc sống bình yên, tạo sự an tâm cho nhà đầu tư và du khách.

Trước đó, từ đầu tháng 8-2024 đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận nhiều thông tin, vụ việc từ nạn nhân cho biết họ bị một đối tượng lạ mặt cướp giật tài sản. Thời điểm xảy ra thường vào buổi sáng sớm, từ 4-5 giờ, nạn nhân hầu hết là phụ nữ, lớn tuổi, tài sản bị chiếm đoạt là dây chuyền vàng…

Đối tượng Nguyễn Hữu Tuyền bị bắt giữ

Qua xác minh ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định nghi phạm chính là Nguyễn Hữu Tuyền (42 tuổi, hiện lưu trú tại phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Trinh sát phát hiện đối tượng từng có 4 tiền án về tội "Cướp giật tài sản". Đến ngày 4-9, trong quá trình theo dõi, giám sát, lực lượng trinh sát phát hiện Nguyễn Thanh Tuyền táo tợn thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền của một người phụ nữ đang đi trên đường Cù Chính Lan (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) nên đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, Công an quận Liên Chiểu và Đồn Công an Khu công nghiệp Liên Chiểu tiến hành triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tuyền khai nhận hành vi phạm tội. Từ đầu tháng 8-2024 đến nay, Tuyền đã thực hiện thành công 5 vụ cướp giật dây chuyền trên địa bàn các quận Thanh Khê và Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Vụ án khác, qua công tác nắm tình hình địa bàn, không gian mạng, Phòng cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin của một số nạn nhân cho biết họ bị hack tài khoản Facebook, sau đó các đối tượng mạo danh để lừa người thân chuyển tiền và chiếm đoạt.

Hai đối tượng Lê Công Phi và Nguyên Khuynh (từ trái qua) trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Sau thời gian áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bước đầu xác định nhóm đối tượng gồm: Lê Công Phi (21 tuổi, trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong); Nguyễn Khuynh (21 tuổi, trú xã Tân Long, huyện Hướng Hóa); Lê Thị Ngọc A. (21 tuổi, trú phường 2, thị xã Quảng Trị); Nguyễn Thanh H. (21 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Trần Tấn Đ (21 tuổi, trú xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) thường xuyên đến các tiệm Internet trên địa bàn Đà Nẵng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 28-8, khi đã thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ xác định hành vi vi phạm các đối tượng trên, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt khám xét 4 địa điểm tại địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà, Hải Châu; đồng thời triệu tập 5 đối tượng nêu trên về cơ quan để đấu tranh.

Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời cho biết từ tháng 8-2023 đến nay, bằng thủ đoạn như trên đã lừa được khoảng hơn 400 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng. Tất cả số tiền chiếm đoạt được các đối tượng sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự ra lệnh bắt giữ người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Khuynh và Lê Công Phi, 3 đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh và củng cố tài liệu đề xuất xử lý sau.