Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo tăng cường kiểm soát giao thông dịp Tết

Thực hiện Công điện 10/2024 của Thủ tướng về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội Xuân 2024, Chủ tịch UBND TP HCM vừa chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch 6352/2023 của Chủ tịch UBND thành phố; kết hợp thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng tại công điện trên.

Cửa ngõ phía Đông TP HCM trong ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Cụ thể, Ban An toàn giao thông TP HCM tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông về việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy; không phóng nhanh, vượt ẩu; đã uống rượu, bia thì không lái xe...

Phối hợp các sở, ban, ngành đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ quản lý bến xe, bến khách ngang sông, các loại phương tiện vận tải; tăng cường bảo đảm an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt và các bến đò ngang.

Công an TP HCM chỉ đạo các đơn vị và công an các địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Tập trung phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, như: vi phạm quy định về nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; chở hàng quá khổ, quá tải, chở quá số người quy định; dừng, đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định; đua xe trái phép…

Chỉ đạo CSGT tăng cường phối hợp với các lực lượng khác bố trí ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, trục đường chính, các khu vực giao thông phức tạp, có nguy cơ ùn tắc cao.



Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, không để bị động trong các tình huống bất ngờ, nhất là trong những ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết trên các tuyến trục chính ra vào thành phố, trạm thu phí, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các bến xe khách, ga đường sắt...

Sở Giao thông Vận tải TP HCM tổ chức, phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện tăng đột biến...