Chủ tịch UBND TP HCM giao nhiều việc quan trọng cho quận 1

Ngày 9-4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1.

Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao những kết quả mà quận 1 đạt được trong quý 1 vừa qua. Có thể kể đến mức tăng trưởng thương mại, dịch vụ trên 10%; thu ngân sách nhà nước đạt trên 30%, cao hơn mức bình quân TP HCM… Từ đó, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của TP HCM.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng của quận 1 cũng được Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị ngày 9-4; Ảnh: Nguyễn Phan

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết Ban Thường vụ Quận ủy quận 1 đã tập trung lãnh đạo và tổ chức xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh rất tập trung và đạt kết quả tốt. Đến nay, trên địa bàn quận 1 có 150 không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

"Quận 1 cần tiếp tục chăm chút, phát huy, chuyển hóa thành nét văn hóa đặc sắc của người Sài Gòn – TP HCM"- ông Phan Văn Mãi chỉ đạo.

Đề cập đến đến tình hình an ninh trật tự, Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá quận 1 đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả tích cực.

Đặc biệt vừa qua, Công an quận 1 đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, các đơn vị nghiệp vụ địa phương kịp thời truy xét, giải cứu an toàn 2 cháu bé và giao về cho gia đình.

"Câu chuyện này đặt ra cho chúng ta thêm những câu hỏi về các diễn biến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Từ đó, cần có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho quận 1 với tư cách là trung tâm của TP HCM"- ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh và quán triệt đây là nhiệm vụ cần đảm bảo trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Muốn làm được việc đó, các lực lượng trên địa bàn phải nhận diện được những diễn biến mới, khó lường và hình thành cơ chế phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

"Khi chuyển biến khó lường, khó dự báo thì cần có năng lực phản ứng nhanh, xử lý nhanh, hiệu quả. Không chỉ lực lượng công an, quân sự mà các lực lượng cần phối hợp đồng bộ, phát huy các phương tiện công nghệ để đảm bảo công tác này"- Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo.

Nhấn mạnh một số đầu việc quan trọng trong quý 2-2024, Chủ tịch UBND TP HCM đề cập đến việc triển khai đề án dịch vụ kinh tế đêm; đề án quản lý và khai thác khu vực trung tâm gắn với thực hiện Nghị quyết của HĐND TP HCM.

Ông Phan Văn Mãi yêu cầu quận 1 rà soát lại công việc, giao đúng người, đúng cơ quan, có lộ trình. Thường trực Quận ủy quận 1 hàng tuần phải kiểm tra, nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay UBND TP HCM để triển khai trong quý 2 đạt kết quả cụ thể.

Liên quan đến vụ 2 bé mất tích ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 - TP HCM), ngày 8-4, bằng biện pháp nghiệp vụ, công an phát hiện 2 bé gái được một người phụ nữ tên Phạm Huỳnh Nhật Vi (21 tuổi) dẫn về căn hộ chung cư Saigon Pearl (phường 22, quận Bình Thạnh). Hai bé sau đó được công an bàn giao lại gia đình vào chiều cùng ngày. Trước đó, tối 3-4, chị Nguyễn Thị Chi cùng 4 con nhỏ đến phố đi bộ Nguyễn Huệ bán hàng. Khi đến đường Đồng Khởi, chị này đi đưa tiền cho người quen cách đó khoảng 100m. Khi quay lại, chị Chi không thấy hai con ở đâu. "Lúc đó, tôi có hỏi bảo vệ và được biết hai con dắt nhau đi về phố đi bộ Nguyễn Huệ, tôi liền chạy lên tìm nhưng cũng không thấy đâu"- chị Chi bật khóc.