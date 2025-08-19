Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo đại hội phường Sài Gòn

Sáng 19-8, Đảng bộ phường Sài Gòn, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội còn có ông Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM; bà Trần Kim Yến, nguyên Bí thư Quận ủy quận 1 cũ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự đại hội phường Sài Gòn sáng 19-8

Phát biểu khai mạc đại hội, Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát cho biết sau 50 ngày vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Sài Gòn đảm bảo mọi hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp được thông suốt, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP HCM Phạm Thành Kiên thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi luôn đan xen những khó khăn, thách thức. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Sài Gòn cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nghĩa tình, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì thành phố, cùng thành phố và cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát phát biểu khai mạc đại hội

Ông Nguyễn Tấn Phát nhấn mạnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Sài Gòn lần thứ I có nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp sâu sắc, trách nhiệm cho các dự thảo văn kiện; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả, các hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian qua và dự báo tình hình, đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả trong 5 năm tới.

Đại hội phường Sài Gòn sáng 19-8

Đại hội có trách nhiệm to lớn trước Đảng bộ và nhân dân phường Sài Gòn là tập trung trí tuệ, thảo luận và quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ để phát triển phường Sài Gòn giai đoạn 2025 - 2030 theo định hướng cùng thành phố góp phần thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, quản lý đô thị thông minh. Cùng với đó, đổi mới sáng tạo, thu hút các tập đoàn đa quốc gia, các tập đoàn lớn trong nước đến đầu tư và trú đóng trên địa bàn phường; tận dụng mọi thời cơ, nguồn lực tập trung phát triển nền kinh tế thương mại, dịch vụ cao cấp, tài chính hướng đến xây dựng phường Sài Gòn trở thành trung tâm thương mại tự do của TP HCM.

Đồng thời tăng cường hợp tác, quảng bá, đẩy mạnh phát triển các điểm đến thu hút du lịch quốc tế với nhiều sản phẩm chất lượng cao, đa dạng, hiện đại, gìn giữ và bảo tồn được bản sắc, hồn cốt của văn hóa truyền thống, đảm bảo giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa cốt lõi của dân tộc.

Với tinh thần "Xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng phường Sài Gòn hiện đại, văn minh, nghĩa tình", Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn tin tưởng mỗi đại biểu tham dự đại hội sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ trí tuệ, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, nghiêm túc tự phê bình và phê bình để đóng góp cho sự thành công của Đại hội, đáp ứng niềm tin và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Sài Gòn - ký ức đô thị Phường Sài Gòn chính thức hoạt động từ ngày 1-7-2025. Phường được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần phường Nguyễn Thái Bình, một phần phường Đa Kao và toàn bộ phường Bến Nghé thuộc quận 1 cũ. Trụ sở phường Sài Gòn đặt tại số 45 - 47 Lê Duẩn. Phường Sài Gòn rộng trên 3 km2, dân số hơn 47.022 người, giới hạn bởi các tuyến đường: Hoàng Sa, Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng và kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Trên địa bàn phường Sài Gòn có nhiều di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, trụ sở cơ quan, đơn vị, bảo tàng, công trình tiêu biểu. Cụ thể như Trụ sở UBND - HĐND TP HCM, Nhà hát TP HCM, Bưu điện TP HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, khách sạn Continental, lãnh sự quán nhiều nước... Sài Gòn là tên gọi đã gắn liền với vùng đất, là biểu tượng văn hóa - lịch sử lâu đời, gắn với ký ức và tâm thức của nhiều thế hệ cư dân đô thị. Sài Gòn cũng là tên gọi được sử dụng rộng rãi trong văn học, nghệ thuật, đời sống sinh hoạt thường ngày, có sức lan tỏa và dễ nhận diện ở trong nước lẫn quốc tế.



