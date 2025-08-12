HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhận thêm nhiệm vụ

PHAN ANH

(NLĐO) - UBND TP HCM vừa có quyết định thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, do Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng; Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhận nhiệm vụ mới trong Hội đồng thi đua - khen thưởng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP HCM

Hội đồng là tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch UBND TP HCM thành lập; có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho Thành ủy, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số; các thành viên Hội đồng là người đại diện cho cơ quan, đoàn thể tham gia với tư cách đại diện cho một tổ chức, được sử dụng bộ máy của cơ quan mình để thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của Hội đồng.

Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ là Cơ quan Thường trực Hội đồng; có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố phát động các phong trào thi đua theo thẩm quyền.

Định kỳ đánh giá kết quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng; tham mưu việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong từng năm và từng giai đoạn; tổ chức thi đua theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng;

Tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng;

Tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND thành phố quyết định tặng thưởng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng.

