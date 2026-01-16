Chủ tịch UBND TPHCM: "Không chấp nhận tình trạng cán bộ đi họp mà không nắm gì hết"

Sáng 16-1 đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM lần thứ hai (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổng kết hoạt động Đảng bộ năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết trong năm 2025, kinh tế - xã hội của thành phố đạt được nhiều thành tựu đáng trân trọng và tự hào. Tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm đều đạt và vượt. Trong đó, có những chỉ số vượt rất cao.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, trong năm 2026, TPHCM tiếp tục cải cách hành chính, thay đổi cung cách, chuyển từ quản lý sang quản trị phục vụ, lấy doanh nghiệp, nhân dân làm trung tâm. "Doanh nghiệp là nguồn lực, động lực cho sự phát triển" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu khai mạc hội nghị

Cũng theo ông Nguyễn Văn Được, TPHCM cũng sẽ cải cách trong công tác đi xúc tiến đầu tư nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả. "Chăm lo tốt nhất cho doanh nghiệp và nhân dân hiện hữu là giải pháp xúc tiến đầu tư tốt nhất chứ không phải bỏ tiền lập đoàn này, đoàn nọ đi ra nước ngoài để xúc tiến" - Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Theo đó, việc tổ chức các đoàn đi ra nước ngoài để xúc tiến cũng cần thiết, nhưng giải pháp tốt và hiệu quả nhất là thành phố đối xử tốt nhất với người dân và doanh nghiệp tại chỗ. Chỉ cần thành phố làm tốt thì người dân, doanh nghiệp tại chỗ sẽ là người tuyên truyền, xúc tiến cho thành phố.



Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành phải có kế hoạch đi nước ngoài cụ thể cho từng năm. Nếu không có trong kế hoạch thì UBND thành phố sẽ không xử lý. Khi tổ chức đi nước ngoài thì phải đúng thành phần, số lượng để đạt hiệu quả cao nhất.

"Làm gì cũng phải nghĩ thật, làm thật, nói thật và kế hoạch thật để xã hội, đất nước và thành phố này được hưởng thành quả thật" - ông Nguyễn Văn Được quán triệt.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho biết dù đã giảm nhiều nhưng tình trạng cán bộ đùn đẩy, né tránh, sợ sệt vẫn còn đâu đó. Tình trạng này thể hiện ngay trong những cuộc họp do ông chủ trì. Tình trạng này cần được khắc phục ngay trong năm 2026.

"Họp là để giải quyết vấn đề chứ không phải để bàn tới bàn lui, đẩy qua đẩy lại rồi cuối cùng công việc không chạy. Họp phải giải quyết được vấn đề trong thực tiễn. Họp chính là làm việc chứ chúng ta đừng nghĩ tiêu cực tại sao mình họp nhiều quá. Công việc không chạy thì phải họp, nhưng mà họp phải đưa ra kết luận và phải thực hiện, giải quyết được vấn đề" - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị trong thời gian tới, tư lệnh các sở, ngành trực tiếp đi họp hoặc cử cán bộ am hiểu. Cạnh đó, đi họp phải nghiên cứu trước tài liệu và "không chấp nhận tình trạng cán bộ đi họp mà không nắm gì hết".