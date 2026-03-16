Chủ tịch UBND TPHCM nêu 3 đơn đặt hàng lớn với Công viên phần mềm Quang Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch UBND TPHCM nêu 3 đơn đặt hàng lớn với Công viên phần mềm Quang Trung

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Công viên phần mềm Quang Trung cần đóng vai trò là "anh cả" để dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp trong nước

Chiều 16-3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm phát triển (16.3.2001-16.3.2026). Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - đến dự lễ kỷ niệm.

Sau 25 năm hoạt động, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới; tham gia sâu rộng vào quá trình chuyển đổi số của TPHCM và cả nước.

Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại QTSC đạt 138.000 tỉ đồng, tương đương gần 6 tỉ USD; trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỉ USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá QTSC không chỉ đóng góp bằng những con số tăng trưởng xuất khẩu phần mềm ấn tượng, mà quan trọng hơn, nơi đây đã định hình lại "văn hóa sáng tạo" của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong giai đoạn 2026- 2030, TPHCM đưa ra 3 đơn đặt hàng lớn, mang tính thực thi cao cho QTSC để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch của thành phố.

Thứ nhất, TPHCM muốn QTSC không chỉ viết phần mềm cho khách hàng quốc tế, mà còn biến chính khuôn viên này thành nơi thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại nhất cho thành phố: từ giao thông thông minh, quản lý năng lượng đến an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND TPHCM giao 3 "đơn đặt hàng" lớn cho Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đặt ra 3 đơn đặt hàng lớn cho QTSC

Thứ hai, QTSC phải đóng vai trò là "anh cả" dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia đang hiện diện tại đây. TPHCM cần nhiều hơn nữa những sản phẩm công nghệ "made by HCM City" giải quyết trực tiếp bài toán năng suất lao động của thành phố.

Thứ ba, QTSC cần chủ động lan tỏa ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi số cho các khu công nghiệp, khu chế xuất lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng theo hướng công nghệ cao.

Lãnh đạo TPHCM cho biết thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông và hạ tầng viễn thông kết nối, đồng thời kiến tạo môi trường sống hiện đại với đầy đủ tiện ích và nhà ở tiêu chuẩn cao để giữ chân nhân tài; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm mọi vướng mắc của doanh nghiệp tại QTSC được tháo gỡ kịp thời.

Chủ tịch UBND TPHCM giao 3 "đơn đặt hàng" lớn cho Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng đánh giá cao đóng góp, thành tựu của QTSC trong 25 năm hình thành và phát triển đối với ngành công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ tại Việt Nam. Ông kỳ vọng QTSV sẽ tái định vị hướng đi, chuyển từ gia công thành sáng tạo tự chủ dẫn dắt công nghệ trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND TPHCM giao 3 "đơn đặt hàng" lớn cho Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh 3.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung – đơn vị quản lý QTSC - chia sẻ về định hướng 2025 - 2030

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung, cho hay bước sang giai đoạn 2025 – 2030, QTSC đặt mục tiêu trở thành đơn vị chiến lược vận hành hạ tầng số của TPHCM, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến. QTSC hướng đến phát triển theo mô hình đô thị khoa học, gắn với nghiên cứu – phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và sản xuất sản phẩm - dịch vụ công nghệ cao, công nghệ lõi.

Chủ tịch UBND TPHCM giao 3 "đơn đặt hàng" lớn cho Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh 4.


Chủ tịch UBND TPHCM giao 3 "đơn đặt hàng" lớn cho Công viên phần mềm Quang Trung - Ảnh 5.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chúc mừng ông Trần Hữu Dũng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

TPHCM tăng tốc chuyển đổi số: Phổ cập smartphone, thử nghiệm trợ lý AI ở cấp xã

TPHCM tăng tốc chuyển đổi số: Phổ cập smartphone, thử nghiệm trợ lý AI ở cấp xã

chuyển đổi số Công viên phần mềm Quang Trung QTSC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo