Chủ tịch UBND TPHCM nêu 3 đơn đặt hàng lớn với Công viên phần mềm Quang Trung

Chiều 16-3, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm phát triển (16.3.2001-16.3.2026). Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - đến dự lễ kỷ niệm.

Sau 25 năm hoạt động, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới; tham gia sâu rộng vào quá trình chuyển đổi số của TPHCM và cả nước.

Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại QTSC đạt 138.000 tỉ đồng, tương đương gần 6 tỉ USD; trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỉ USD.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá QTSC không chỉ đóng góp bằng những con số tăng trưởng xuất khẩu phần mềm ấn tượng, mà quan trọng hơn, nơi đây đã định hình lại "văn hóa sáng tạo" của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, trong giai đoạn 2026- 2030, TPHCM đưa ra 3 đơn đặt hàng lớn, mang tính thực thi cao cho QTSC để hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và kế hoạch của thành phố.

Thứ nhất, TPHCM muốn QTSC không chỉ viết phần mềm cho khách hàng quốc tế, mà còn biến chính khuôn viên này thành nơi thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại nhất cho thành phố: từ giao thông thông minh, quản lý năng lượng đến an ninh trật tự.

Thứ hai, QTSC phải đóng vai trò là "anh cả" dẫn dắt, kết nối các doanh nghiệp trong nước tham gia sâu chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia đang hiện diện tại đây. TPHCM cần nhiều hơn nữa những sản phẩm công nghệ "made by HCM City" giải quyết trực tiếp bài toán năng suất lao động của thành phố.

Thứ ba, QTSC cần chủ động lan tỏa ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi số cho các khu công nghiệp, khu chế xuất lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng theo hướng công nghệ cao.

Lãnh đạo TPHCM cho biết thành phố cũng sẽ tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông và hạ tầng viễn thông kết nối, đồng thời kiến tạo môi trường sống hiện đại với đầy đủ tiện ích và nhà ở tiêu chuẩn cao để giữ chân nhân tài; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm mọi vướng mắc của doanh nghiệp tại QTSC được tháo gỡ kịp thời.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cũng đánh giá cao đóng góp, thành tựu của QTSC trong 25 năm hình thành và phát triển đối với ngành công nghệ thông tin, khoa học - công nghệ tại Việt Nam. Ông kỳ vọng QTSV sẽ tái định vị hướng đi, chuyển từ gia công thành sáng tạo tự chủ dẫn dắt công nghệ trong thời gian tới.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Phát triển Công viên Phần mềm Quang Trung, cho hay bước sang giai đoạn 2025 – 2030, QTSC đặt mục tiêu trở thành đơn vị chiến lược vận hành hạ tầng số của TPHCM, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến. QTSC hướng đến phát triển theo mô hình đô thị khoa học, gắn với nghiên cứu – phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và sản xuất sản phẩm - dịch vụ công nghệ cao, công nghệ lõi.



