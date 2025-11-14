Chủ tịch UBND TPHCM nói về dự án chống ngập gần 10.000 tỉ đồng, khu thể thao Rạch Chiếc

Ngày 14-11, tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trả lời ý kiến đại biểu về hàng loạt dự án trọng điểm.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trả lời ý kiến đại biểu về các dự án hạ tầng trọng điểm - Ảnh: DUY PHÚ

Trong đó, về dự án giảm ngập gần 10.000 tỉ đồng, ông Nguyễn Văn Được cho biết đây là dự án triển khai từ lâu, lãnh đạo Trung ương rất quan tâm. TPHCM sẽ sớm giải quyết dứt điểm các công việc đang triển khai.

Dự án giảm ngập gần 10.000 tỉ đồng vẫn chưa về đích.

"Bí thư Thành uỷ đã chỉ đạo quyết liệt, UBND TPHCM tổ chức nhiều cuộc họp. Đến nay, thành phố đang triển khai các công việc, hoạt động đúng quy định và thực hiện thanh toán đủ hợp đồng BT trước đây" – ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, sau khi hoàn thành dự án thì Trung ương và thành phố sẽ kiểm tra, đánh giá, thông tin cho cử tri biết.

Một dự án quan trọng khác mà người dân rất chờ đợi là khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, quy hoạch đã xong và TPHCM kêu gọi đầu tư theo hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

"Nếu không có gì thay đổi thì khởi công 19-12. Trước mắt thành phố sẽ thu hồi 5 ha để khởi công dự án. Khu thể thao này sẽ quy hoạch hiện đại mang tầm vóc quốc tế, đầy đủ các môn. Khi hoàn thành thì có đủ khả năng tổ chức các kỳ thi thể thao quốc tế" – ông Nguyễn Văn Được cho hay.

Về giao thông kết nối, TPHCM và Đồng Nai sẽ phối hợp triển khai 2 tuyến đường sắt từ Suối Tiên đi Long Thành và từ Thủ Thiêm đi Long Thành. Hiện đang làm thủ tục chủ trương đầu tư và sẽ xin Trung ương giao cho 2 địa phương làm. Dự án sẽ giúp kết nối 2 sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành, đáp ứng nhu cầu đi lại.

Bên cạnh đó, TPHCM và Đồng Nai sẽ kết nối bằng 3 cây cầu, thời gian qua đã triển khai xây dựng 1 cầu và sắp tới mỗi địa phương sẽ đầu tư xây dựng một cầu. Đồng thời, các dự án kết nối khác sẽ tiếp tục triển khai.