Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM: Phật giáo đóng góp sức người, sức của rất lớn cho sự phát triển của thành phố

Thiện An

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết thời gian qua, Phật giáo đã đồng hành, đóng góp sức người, sức của rất lớn cho sự phát triển của thành phố

Chiều 26-5, nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, đoàn lãnh đạo TPHCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bửu Long và Hòa thượng Hộ Chánh, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phật giáo đóng góp sức người, sức của rất lớn cho TPHCM - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh nhân dịp Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026.

Tại chùa Bửu Long, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thay mặt lãnh đạo thành phố chúc Hòa thượng Viên Minh và Hòa thượng Hộ Chánh cùng các tăng ni nhiều sức khỏe, an lạc, vạn sự cát tường.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết thời gian qua, Phật giáo đã đồng hành, đóng góp sức người, sức của rất lớn cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt là trong quý 1-2026, kinh tế thành phố tăng trưởng, phát triển; an ninh trật tự được đảm bảo, đời sống nhân dân an lành, tốt đẹp. Trong thành tựu chung đó có sự đóng góp không nhỏ của Phật giáo, đặc biệt là các phong trào an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, có sự lan tỏa trong nhân dân và phật tử.

Theo ông Nguyễn Văn Được, giai đoạn tới, TPHCM phấn đấu trở thành siêu đô thị phát triển, giữ vững vị trí đầu tàu kinh tế của đất nước và tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được.

Chủ tịch UBND TPHCM mong muốn các hòa thượng tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của thành phố nhằm xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương. Cạnh đó, tin tưởng các tăng ni, phật tử sẽ tiếp tục đồng hành với TP HCM trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho người yếu thế.

