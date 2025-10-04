HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt

Cao Nguyên

(NLĐO) - Mưa lớn gây ngập 1 đoạn quốc lộ, vị Chủ tịch UBND xã ra hiện trường để điều tiết giao thông nhưng không may bị xe con tông tử vong.

Sáng 4-10, một lãnh đạo Đảng ủy xã Đray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã, đã tử vong sau khi bị xe tông trong lúc điều tiết giao thông.

Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng tử vong khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông - Ảnh 1.

Ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Đray Bhăng, người bị xe tông tử vong trong lúc làm nhiệm vụ. Ảnh H.C.

Trước đó, tối 3-10, trên địa bàn xã có mưa lớn gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Dray Bhăng). Ông Lê Phước Toàn cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và phân luồng giao thông.

Khoảng 21 giờ 25 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, ông Toàn đã bị một ô tô con chạy với tốc độ cao tông thẳng từ phía sau. Cú tông mạnh đã hất văng ông Toàn ra xa khoảng 10m, bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Trong đêm, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt tại bệnh viện để động viên, chia sẻ với gia đình ông Toàn.

CLIP: Chủ tịch UBND xã bị tông tử vong trong lúc điều tiết giao thông. Nguồn MXH

Tin liên quan

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Đề nghị truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

(NLĐO) - Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thực hiện các thủ tục đề nghị tặng huy chương Vì an ninh Tổ quốc, phong hàm trước thời hạn đối với thiếu tá Nguyễn Đông Cánh

Trung tá CSGT bị tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1

(NLĐO) - Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ một trung tá CSGT bị xe máy lao thẳng vào người, tông gãy chân khi làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1

Một thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ trong bão số 3

(NLĐO)- Trong quá trình làm nhiệm vụ khi cơn bão số 3 càn quét, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng, cán bộ trại giam ở Quảng Ninh, đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi và hy sinh.

tỉnh Đắk Lắk điều tiết giao thông Chủ tịch UBND xã làm nhiệm vụ
