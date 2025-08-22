Chủ tịch và tổng giám đốc 1 công ty ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố

Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can từng là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (CIPCO), cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Tiền thuê đất để ngoài hợp đồng hơn 1 tỉ đồng

Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa (Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO); Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc CIPCO); Trương Văn Tiên (Trưởng Phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch kinh doanh).

Bị can Đặng Minh Thừa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu năm 2024, Công ty TNHH Thủy sản Song Trang (Công ty Song Trang) chuyển nhượng nhà máy tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh (Công ty Vạn Vinh).

Doanh nghiệp này liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất. Trong quá trình thương lượng, Trung báo giá 4 USD/m²/năm, thanh toán hằng năm. Tuy nhiên, Trung thông báo thêm điều kiện từ lãnh đạo rằng trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD/m²/năm trong 2 năm đầu, còn 1 USD/m²/năm phải chuyển ngoài hợp đồng, tương ứng 942 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Song Trang và Vạn Vinh đã nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Tiên và Phúc chỉ đạo phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO; 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên (trong đó Tiên giữ lại 92 triệu đồng để sử dụng riêng), 150 triệu đồng chuyển qua nhân viên khác nhằm hợp thức hồ sơ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai đã làm theo chỉ đạo của Tiên và báo cáo lại cho Phúc. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng. Sau khi bị điều tra, Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, Tiên nộp 642 triệu đồng.

Đưa hối lộ để tiếp cận dự án

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện từ nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, UBND TP Cần Thơ (cũ) đã chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án. Muốn được tiếp cận dự án, Thừa và Phúc bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ.

Lãnh đạo CIPCO đã bàn bạc dùng quà, tiền để đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo Cần Thơ để tiếp cận dự án

Kết luận điều tra xác định 2 bị can đã có hành vi đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo của TP Cần Thơ. Đến ngày 26-3-2024, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin để nghiên cứu, khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội "Nhận hối lộ". Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ.