Chủ tịch và tổng giám đốc 1 công ty ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Chủ tịch và tổng giám đốc 1 công ty ở Cần Thơ bị đề nghị truy tố

Ca Linh

(NLĐO)- Để được tiếp cận dự án, lãnh đạo Công ty CIPCO đã chuẩn bị quà và tiền nhằm tiếp cận lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ (cũ).

Ngày 22-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 4 bị can từng là lãnh đạo, cán bộ Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp (CIPCO), cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Tiền thuê đất để ngoài hợp đồng hơn 1 tỉ đồng

Các bị can gồm: Đặng Minh Thừa (Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước - SCIC, Chủ tịch HĐQT CIPCO); Trần Văn Phúc (Tổng Giám đốc CIPCO); Trương Văn Tiên (Trưởng Phòng Kế toán) và Trần Ngọc Trung (Phó trưởng phòng Phòng Kế hoạch kinh doanh).

- Ảnh 1.

Bị can Đặng Minh Thừa. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, đầu năm 2024, Công ty TNHH Thủy sản Song Trang (Công ty Song Trang) chuyển nhượng nhà máy tại Khu Công nghiệp Trà Nóc 2 cho Công ty TNHH Thủy sản Vạn Vinh (Công ty Vạn Vinh).

Doanh nghiệp này liên hệ CIPCO để ký lại hợp đồng thuê đất. Trong quá trình thương lượng, Trung báo giá 4 USD/m²/năm, thanh toán hằng năm. Tuy nhiên, Trung thông báo thêm điều kiện từ lãnh đạo rằng trên hợp đồng chỉ thể hiện 3 USD/m²/năm trong 2 năm đầu, còn 1 USD/m²/năm phải chuyển ngoài hợp đồng, tương ứng 942 triệu đồng.

Sau đó, Công ty Song Trang và Vạn Vinh đã nhiều lần chuyển số tiền này qua tài khoản trung gian. Toàn bộ số tiền được Tiên và Phúc chỉ đạo phân bổ: 550 triệu đồng chuyển hoàn ứng cho kế toán CIPCO; 242 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân của Tiên (trong đó Tiên giữ lại 92 triệu đồng để sử dụng riêng), 150 triệu đồng chuyển qua nhân viên khác nhằm hợp thức hồ sơ.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai đã làm theo chỉ đạo của Tiên và báo cáo lại cho Phúc. Cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Phúc, Tiên và Trung gây thiệt hại cho CIPCO 942 triệu đồng. Sau khi bị điều tra, Phúc đã nộp khắc phục 300 triệu đồng, Tiên nộp 642 triệu đồng.

Đưa hối lộ để tiếp cận dự án

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện từ nguồn tiền chiếm đoạt và các khoản tạm ứng, lãnh đạo CIPCO đã sử dụng để đưa hối lộ nhằm tiếp cận dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Theo kết luận điều tra, năm 2023, CIPCO được SCIC chấp thuận chủ trương tìm hiểu đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai. Tuy nhiên, UBND TP Cần Thơ (cũ) đã chấp thuận cho một doanh nghiệp khác nghiên cứu dự án. Muốn được tiếp cận dự án, Thừa và Phúc bàn bạc, thống nhất việc chuẩn bị quà và tiền để tiếp cận lãnh đạo Thành ủy và UBND TP Cần Thơ.

- Ảnh 2.

Lãnh đạo CIPCO đã bàn bạc dùng quà, tiền để đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo Cần Thơ để tiếp cận dự án

Kết luận điều tra xác định 2 bị can đã có hành vi đưa hối lộ cho một số nguyên lãnh đạo của TP Cần Thơ. Đến ngày 26-3-2024, UBND TP Cần Thơ ban hành văn bản đồng ý cho CIPCO tiếp cận thông tin để nghiên cứu, khảo sát và lập thủ tục đầu tư dự án Khu Công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết hiện chưa đủ căn cứ pháp lý để xử lý các cá nhân này về tội "Nhận hối lộ". Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Đối tượng giết người, cướp tài sản từ Gia Lai về Cần Thơ thì bị "sa lưới"

Đối tượng giết người, cướp tài sản từ Gia Lai về Cần Thơ thì bị "sa lưới"

(NLĐO)- Công an TP Cần Thơ vừa bắt giữ đối tượng giết người, cướp tài sản tại tỉnh Gia Lai khi bỏ trốn xuống miền Tây.

Công an Cần Thơ thông tin vụ cô ruột đánh cháu dã man vì không bán hết vé số

(NLĐO)- Công an xã Mỹ Tú đang làm thủ tục chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ

Người phụ nữ bịt khẩu trang, đeo kính đen liên tiếp cướp giật 20 thùng bia ở Cần Thơ

(NLĐO) - Công an xã ở Cần Thơ khuyến cáo các chủ tiệm tạp hóa nâng cao cảnh giác, đề phòng đối tượng giả vờ mua hàng để cướp giật tài sản

Cần Thơ Chủ tịch đưa hối lộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo