Chủ tịch xã tập huấn, giúp dân cách livestream bán hàng trên mạng

T.Trực

(NLĐO) – Tại phiên chợ 0 đồng, lãnh đạo xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp tập huấn, giúp người dân biết cách livestream bán hàng trên mạng.

Ngày 20-8, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức "Phiên chợ 0 đồng" lần thứ nhất năm 2025, tại chợ trung tâm xã Tu Mơ Rông.

Tại phiên chợ, UBND xã Tu Mơ Rông đã dựng 7 gian hàng "0 đồng" phát miễn phí hàng trăm phần quà cho người dân, gồm quần áo, lương thực, nhu yếu phẩm, sách vở, giày dép, cây giống…

Bên cạnh đó là 4 gian hàng "có đồng", bán các mặt hàng nông sản của người dân 17 thôn của xã Tu Mơ Rông. 

Chủ tịch xã tập huấn, giúp dân cách livestream bán hàng trên mạng- Ảnh 1.

Hàng trăm người tham gia phiên chợ 0 đồng do UBND xã Tu Mơ Rông tổ chức. Ảnh: Q.H

Chương trình cũng tổ chức 6 ki-ốt trưng bày sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), gồm nông sản, dược liệu, hàng thủ công của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, tại chương trình phiên chợ 0 đồng, UBND xã Tu Mơ Rông tổ chức tập huấn kỹ năng livestream bán hàng, thực hiện các thủ tục trên nền tảng số; tổ chức các trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết trong nhân dân.

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết trong sự kiện "phiên chợ 0 đồng", đồng bào Xơ Đăng sẽ tự tay chọn miễn phí các nhu yếu phẩm như gạo, giày dép, áo quần, các mặt hàng nông sản từ nguồn xã hội hóa và do chính đồng bào Xơ Đăng tự sản xuất để ủng hộ, sẻ chia với người khó khăn hơn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng.

Chủ tịch xã tập huấn, giúp dân cách livestream bán hàng trên mạng- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND xã Trần Quốc Huy (thứ 2 từ trái sang) hướng dẫn bà con livestream bán hàng. Ảnh: Q.H

"Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã cùng các tổ công tác cũng đã trực tiếp tập huấn, giúp bà con biết cách livestream bán hàng trên mạng, để tiếp cận thêm khách hàng"- ông Huy nói.

Dịp này, UBND xã Tu Mơ Rông tặng 17 thôn 17 máy đào hố đất trồng cà phê.

Xã Tu Mơ Rông được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Đăk Hà và Tu Mơ Rông. Toàn xã hiện có hơn 1.300 hộ dân, trong đó đồng bào Xơ Đăng chiếm hơn 95%. Tỉ lệ hộ nghèo còn cao, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

